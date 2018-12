Miten käytät kännykkääsi? Se paljastaa todellisen ikäsi – testaa!

Hyvä olo

<section><h2>Kuinka vanha olet?</h2><p><p>Näpyttelysi paljastaa!</p></p></section><section><h2>Olet näpsäkkä nuorisolainen!</h2><p><p>Vastaustesi perusteella olemme vakuuttuneita, että olet elänyt elämäsi pitkälti 2000-luvun plussapuolella. Nakuttelet luuriasi vakaasti kummallakin <a href="https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/aivot-narikkaan/oletko-teini-vai-tatitekstaaja-sormi-jolla-selaat" target="_blank">peukullasi</a>, ja sutkauttelet jos jonkinlaista <a href="https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/mika-ihmeen-ramu-nala-ja-mp-testaa-miten-hyvin-tunnet-nuorisolaisten" target="_blank">nuorisolaiskieltä viesteihisi</a>.</p><p><br></p><p>Puhelimesi on niin vakaasti elämäsi jatke, että tunnet sen oikeastaan paremmin kuin omat taskusi.</p></p></section><section><h3>Olet tomera tätikäyttäjä!</h3><p><p>Et ole mikään eilisen teeren poika! Käytät luuriasi keski-ikäisellä itsevarmuudella ja harkintakyvyllä. </p><p><br></p><p>Tätiytesi tunnistaa erityisesti tavastasi kirjoittaa: ehkä joskus pitäisi jättää käyttämättä virkkeen lopussa niitä <a href="https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/kirjoitatko_sinakin_nain_netissa_talle_keski_ikaiselle_tavalle_nuoret" target="_blank">kolmea pistettä</a>? Tai sitten ei...</p></p></section><section><h3>Olet mainio muinaisjäänne!</h3><p><p>Puhelimen käyttö ei ole sinulle ihan ongelmaton juttu. Mieluiten käyttäisit edelleen perinteistä lankaluuria ja hoitaisit elämän muutkin hommat ihan muilla tavoilla kuin kännykällä. </p><p><br></p><p>Mutta hei, sehän ei ole yhtään huono! Viime aikoina älypuhelimen haitoista on puhuttu paljon. Ehkä oletkin aikaasi edellä?</p></p></section><section><h2>1. Jahas, jahas! Mitä seuraavista teet eniten älypuhelimella?</h2></section><section><h3>2. Tuntematon numero soittaa. Mitä teet?</h3></section><section><h3>3. Soitteletko itse ikinä kenellekään huvin vuoksi?</h3></section><section><h3>4. Millä sormella nakuttelet yleensä puhelintasi?</h3></section><section><h3>5. Voisitko lähettää kuvassa näkyvän viestin jollekulle sen kummemmitta takaa-ajatuksitta?</h3></section><section><h3>6. Entäpä tässä kuvassa näkyvän viestin?</h3></section><section><h3>7. Entäpäs emojit, miten suhtaudut niihin vesseleihin yleisesti?</h3></section><section><h3>8. Mitä seuraavista sovelluksista käytät eniten?</h3></section><section><h3>9. Entäpä millainen taustakuvasi mahtaa olla?</h3></section><section><h3>10. Tiedätkö, mitä Huji-sovelluksella tehdään?</h3></section><section><h3>11. Entäpä tiedätkö mikä on Jodel?</h3></section><section><h3>12. Oletko joskus omistanut kännykkäkotelon?</h3></section>





Jokapäiväinen kännykännäpyttelymme paljastaa meistä yllättävän paljon. Selvitä Me Naisten leikkimielisessä testissä, oletko näpsäkkä nuorisolainen, tomera tätikäyttäjä vai kenties mainio muinaisjäänne!