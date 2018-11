Ystävä syyllisti ja uhkaili Katariinaa vuosikausia – psykologi kertoo hälytysmerkit, jotka paljastavat manipuloijan

Hyvä olo

Ystävä syyllisti ja uhkaili Katariinaa vuosikausia – psykologi kertoo hälytysmerkit, jotka paljastavat manipul

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mistä tunnistaa manipuloijan?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viimeisen ratkaisun äärellä

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/ihmissuhteet/tietaako-narsisti-itse-olevansa-narsisti-asiantuntija-vastaa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/ihmissuhteet/pahempaa-kuin-yksikaan-ero-poikaystavasta-naiset-kertovat-milta

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/ihmissuhteet/harmittaa-etta-kutsuin-hanta-ystavaksi-9-naista-kertoo-ystavyyden

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/ihmissuhteet/oikea-ystava-vai-hashtag-kaveri-ystavyystyyppi-vaikuttaa-jopa