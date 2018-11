Hyvä olo

Räpiköinnistä sulavaan vapariin – 3 vinkkiä, jotka tekevät sinusta varsin hyvän vapaauimarin

Katso videolta 3 salaisuutta sulavaan vapariin (asiantuntijana Sebastian Dannberg).

Uintiasento – pidä kroppa mahdollisimman virtaviivaisena

Pää – suuntaa katse kohti pohjaa. Jos katse on suunnattu eteen, jalat uppoavat. Se hidastaa menoa.

Nilkat – muista pitää nilkat ojennettuina ja rentoina. Pidä myös polvet lähes suorina. Koukistunut polvi hidastaa vauhtia.

No entäs se triathlon?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy