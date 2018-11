Hyvä olo

Polvi kipeä, ranne vaivaa? Näin estät lihasmassan menetyksen kipeässä raajassa

Vamma, treenaamattomuus ja erityisesti kipsaaminen vievät nopeasti voimat, ellet ryhdy vastaiskuun

Voima säilyy toista kättä treenaamalla lähes 10 kertaa paremmin

Kumma kyllä, myös lihasmassa pysyy yllä





Suosituksia treeniin vamman aikana

Treenaa lihas mielellään 2–3 kertaa viikossa, tee 2–3 sarjaa ja käytä 8–12 toiston sarjoja. Tämä on hyvä lähtökohta.

Erittäin toimivia liikkeitä käsille ovat hauiskäännöt ja taljalla tehtävät ojentajapunnerrukset yhdellä kädellä tehtynä.

Alaraajoille toimii mainiosti esimerkiksi yhden jalan jalkaprässi ja polvenkoukistuslaite yhdellä jalalla.

Ylävartalon isoja lihaksia voit treenata vaikkapa yhden käden ylä- ja alataljoilla, penkkipunnerruslaitteilla yhdellä raajalla ja yhden käden pystypunnerruksilla käsipainoja käyttäen.

Kun kipeä raajasi parantuu, ala treenata myös sitä maltilla, lääkärisi tai fysioterapeuttisi suosituksia seuraten.