”Myöhemmin syytin itseäni” – Neljä raiskattua naista jakaa kokemuksensa asiasta, jota kenenkään ei pitäisi kokea

Hyvä olo

”Myöhemmin syytin itseäni” – Neljä raiskattua naista jakaa kokemuksensa asiasta, jota kenenkään ei pitäisi kok

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Menin paniikkiin ja lamaannuin”

Onko se raiskaus?

”Tuli olo, ettei kukaan uskoisi”

”Hyväksikäytetty ja nöyryytetty olo”

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ihmiset/raiskaus-aiheutti-nayttelija-amanda-palolle-vuosien-hapean

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/poliisi_huolissaan_valheellisista_raiskaushuhuista_perattomien_tietojen

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/ihmiset/satu-hassi-raiskattiin-11-vuotiaana-pysyi-aiheesta-hiljaa-vuosia

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/19-vuotiaan-amerikkalaisnaisen-tapaus-muistuttaa-ei-tarkoittaa-ei-myos