Hyvä olo

”Menin kauppaan, enkä tiennyt mitä ostaa” – 45-vuotias Kristiina kertoo, mistä masennuksen tunnistaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. ”Laahustin supermarketissa pyjamassa”

2. ”En leikkauttanut hiuksiani”

3. ”Kainaloista uhosi löyhkä”

4. ”Join taintumukseen saakka”

5. ”Menin kauppaan enkä muistanut mitä piti ostaa”

6. ”Olin saatanan ärtynyt”

7. ”En tarvinnut seksiä”

Toivon merkkejä