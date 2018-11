Saatko oikein edes puolet? Tee kiero testi ja selvitä, kuinka hyvin ymmärrät savoa!

Hyvä olo

<section><h2>Ymmärrätkö savoa eli savvoo? Testaa!</h2><p><p>Maailma on savoksi mualima ja sydän on syvän. Mutta tiedätkö, mitä ovat venkuuvvara ja juarakka? </p></p></section><section><h2>Millainen on pöyhäkkä?</h2></section><section><h3>Mikä on läppaskurj?</h3></section><section><h3>Mitä tarkoittaa venkuuvvara?</h3></section><section><h3>Mitä ihminen tekee, kun se lättyyttee?</h3></section><section><h3>Mikä on juarakka?</h3></section><section><h3>Mitä joku tai jokin tekee, kun se mulukkaatuu?</h3></section><section><h3>Mikä on jolohuuto?</h3></section><section><h3>Mitä tarkoittaa sana roekelehtia?</h3></section><section><h3>Mitä savolainen tarkoittaa, jos hän sanoo, ettei ”se pappi ollu tuhmemman tuntune”?</h3></section><section><h3>Entä millaista toimintaa on elolle eistyminen?</h3></section><section><h2>Eihän siitä tullut siampotattijakkaa, se mänj iha naprassii.</h2><p><p>Hyvät aikeet, mutta epäonnistumisen puolellehan tämä meni. Onneksi ilman savon osaamistakin pääsee aika pitkälle!</p></p></section><section><h3>Pakkasj mänemää’ umpkujille!</h3><p><p>Eli taisi mennä arvuuttelun puolelle. No mutta kukapa niitä kieroja savolaisia täysin ymmärtäisi.</p></p></section><section><h3>Jopa tämä homma mänj lustuillee!</h3><p><p>Taidat olla aito savolainen tai ainakin viettänyt sellaisen kanssa paljon aikaa. Ja männä luistuillee tarkoittaa tietenkin sitä, että homma onnistui tai toteutui suunnitelmien mukaan. Hieno suoritus!</p></p></section>





