Hyvä olo

”Taas se alkoi, jatkuva silmien ja ihon kutina” – allergia voi pahentua talvella, ja syystä

Kosteuta!

Muista kostutus eli suihkauta nenään kostutussuihkeita. Vaihda kesän kevyet ihovoiteet paksumpiin voiteisiin, jotta iho ei pääse kuivumaan. Muista ilmankostuttimissa kohtuus ja noudata niiden käyttöohjeita.

Kun nenä vuotaa koko ajan

Herkkä iho ei ilahdu viilenemisestä