Hyvä olo

Ravintolisissä on usein myös oikeita lääkeaineita – saattavat aiheuttaa terveysriskejä

Ravintolisiä käytetään paljon muun muassa laihduttamiseen, lihasten kasvattamiseen ja potenssiongelmiin, mutta säädösten mukaan ne eivät saa sisältää oikeita lääkeaineita. Tuoreen yhdysvaltalaisselvityksen perusteella monissa valmisteissa kuitenkin on pieniä määriä lääkkeitä, mikä voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa vakavia terveysongelmia. Valmisteiden valvominen on nykyään vaikeaa, sillä ihmiset tilaavat niitä suoraan Internetistä.Selvitys perustuu Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkeviraston tietoihin, ja niiden perusteella ongelmia on varsinkin potenssin ja seksuaalitoimintojen parantamiseen, laihduttamiseen ja lihasten kasvattamiseen markkinoiduissa tuotteissa.Pistokokeiden avulla vuosina 2007–2016 kerättyjen tietojen mukaan potenssiongelmiin myydyissä ongelmatuotteissa noin puolessa oli sildenafiilia eli Viagraa, laihdutusvalmisteissa monissa oli ruokahalua hillitsevää sibutramiinia ja lihasten kasvattamiseen markkinoiduissa tuotteissa steroideja tai niiden kaltaisia aineita.Lääkeaineita lisätään, jotta muuten tehottomat ravintolisät tehoaisivat edes hieman, mutta epärehelliset valmistajat asettavat käyttäjät samalla vaaraan. Esimerkiksi sildenafiililla on yhteisvaikutuksia diabetes-, kolesteroli- ja verenpainelääkkeiden kanssa, mikä voi johtaa verenpaineen tippumiseen vaarallisen alas. Laihdutusvalmisteisiin lisättävä sibutramiini puolestaan on tunnetusti sydämelle haitaksi eikä sitä saa enää myydä Euroopassa.Tulokset koskevat Yhdysvaltoja, mutta tilanne on todennäköisesti hyvin samanlainen Suomessa. Meillä ravintolisiä valvotaan, mutta niitä ei tutkita ennen tuloa Suomen markkinoille. Ravintolisille ei tarvitse myöskään ennakkohyväksyntää. Nykyään ihmiset tilaavat valmisteita suoraan Internetistä ulkomailta, jolloin ostetut tuotteet eivät välttämättä ole läpäisseet mitään testejä ja saattavat sisältää mitä vain. Ongelmien välttämiseksi potilaiden olisi hyvä kertoa lääkärilleen, jos he käyttävät jotain ravintolisää.Tutkimus ilmestyi Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA Network Open -julkaisussa.