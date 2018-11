Hyvä olo

Nämä 6 asiaa kertovat, onko ystävyyssuhteesi aito – vai pelkästään myrkyllinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Tuki, luottaminen ja rehellisyys ratkaisevat

2. Kuuntele

3. Lopeta tuomitseminen

4. Älä puhu selän takana

5. Kunnioita myös toisen rajoja

6. Anna anteeksi, pyydä anteeksi