Tiheä tahti ei ole aina paras – hauis kehittyi selvästi paremmin kolmella kuin kuudella treenillä viikossa

Näin hyödynnät tietoa

Lähde liikkeelle siitä, että harjoitettava lihasryhmä saa vähintään 48 tuntia palautumisaikaa, jos harjoittelet koko kehon ohjelmalla. Lihakset ja tukikudokset tarvitsevat palautumisaikaa. Itse asiassa tämä on rakentumisaikaa, sillä lihakset eivät koskaan kasva ja vahvistu treenin aikana vaan lepotilassa treenin jälkeen.

Hyvä lähtökohta lihasten ja voiman kasvattamiseen on alkuvaiheessa 2–3 koko kehon harjoitusta, jotka sisältävät 6–10 liikettä päälihasryhmille tasaisesti jaettuna. Toistoja kannattaa tehdä alkuvaiheessa 8–12 ja harjoitussarjoja 2–3.

Loistavan nousujohteisuuden harjoitteluun saat treenaamalla aluksi vaikkapa kaksi kertaa viikossa, kaksi sarjaa per liike. Nosta treenikertojen ja harjoitussarjojen määrä kolmeen 4–8 viikon sisällä aloituksesta.

Jos treeniohjelmasi on jaettu osiin ja tietylle lihasryhmälle tulee enemmän työtä, lepo- ja rakennusaikaa tarvitaan enemmän, jopa 3–5 välipäivää on hyvä lähtökohta.

Välipäivinä voit tehdä kevyttä aerobista liikuntaa, mutta maltillisia määriä. Esimerkiksi kolme voima- ja kolme kestävyysharjoitusta viikossa alkaa nopeasti syödä voimatreenin vaikutuksia. Tällaista rääkkiä yleensä kestää tutkimusten mukaan kohtalaisesti vain noin kuukauden. Tähtää siis 1–2 kestävyystreeniin viikossa, jos tavoitteesi on voima ja lihasmassa.

