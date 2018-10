Hyvä olo

Painoitko tänäkin aamuna torkkua? Erittäin huono idea





Mistä tietää, onko levännyt tarpeeksi?

5 vinkkiä virkeimpiin aamuihin

Nouse heti kello soidessa. Hyödynnä aamun valo, jos mahdollista. Aamun sarastus on myös merkki sisäiselle kellolle https://www.is.fi/terveys/art-2000005825090.html . Ammenna energiaa liikkumalla aamulla ennen töiden aloittamista. Vältä iltaisin älylaitteiden tuijottelua. Niiden valo ja virikkeet voivat haitata nukahtamistasi. Nuku riittävästi. Moni tarvitsee 7–9 tuntia unta.