Miia, 40, lopetti kahvinjuonnin, ”sairaalloinen” väsymys katosi – kuudessa viikossa 10 muutosta

”Voin sata kertaa paremmin ilman kahvia”

Nämä 10 muutosta Miia huomasi 6 viikon aikana kahvinjuonnin lopettamisen jälkeen:

1. Sydän ei tykytä

2. Päänsärky ei vaani

3. Vyö menee kireämpään reikään

4. Vatsa ei ole sekaisin

5. Epäily yliaktiivisesta virtsarakosta oli turha

6. ”Sairaalloinen” väsymys katosi

7. Keskittymiskyky parani

8. Olo on joinakin aamuina pirteä

9. ”Sokerikoukku” hellitti

10. Mieliala ei heittele yhtä paljon kuin ennen

Kohtuullista kahvinjuontia ei tarvitse vähentää

Ajatus kahvinjuonnin lopettamisesta tuli Miialle, 40, mieleen hiukan puolivahingossa. Miia valitti ystävälleen vatsan turpoamista, ja tämä kertoi huomanneensa, että vaivaan auttoi kahvinjuonnin lopettaminen.Miia halusi kokeilla, auttaisiko kahvittomuus hänellä samaan ongelmaan, sillä vatsa tuntui pullistuvan palloksi joka päivä riippumatta siitä, minkälaisia ruoka-aineita lautasella oli. Edellinen juotu tuplalatte jäi saman tien viimeiseksi kahvikupilliseksi.– Seuraavina päivinä tuntui siltä kuin en olisi herännyt ollenkaan. Sängystä nouseminen oli yhtä tuskaa, olo oli järkyttävän huono, ja mukillinen vihreää teetä aamukahvin sijaan lähinnä ärsytti.Vihlovalta päänsäryltäkään nainen ei välttynyt, mikä on tyypillinen seuraus säännöllisen kahvinjuonnin äkillisestä lopettamisesta.Miia kuitenkin jatkoi sitkeästi kokeilua, sillä jo ensimmäisen viikon aikana tuntui siltä, että vatsan turvotus hiukan helpotti. Tämän lisäksi seuraavina päivinä ja viikkoina alkoi tapahtua täysin yllättäviä muutoksia voinnissa.– Olen koko aikuisikäni juonut suodatin- ja espressokahvia, ja etenkin työpäivinä kupillisia on mennyt yksi toisensa perään. Olen ollut täysin vakuuttunut siitä, etten voi elää ilman kahvia. En olisi ikinä uskonut, että voin sata kertaa paremmin ilman kahvia!– Inhottavalta tuntuvat sydämentykytykset ovat jääneet pois ilmeisesti siksi, että teen kofeiinimäärä on pienempi kuin kahvin. Teetä ei myöskään tee mieli juoda yhtä paljon kuin kahvia, Miia kertoo.– Jos olin liian pitkään juomatta kahvia, päätä alkoi vihlovasti särkeä, eikä särkyä meinannut saada loppumaan edes buranalla.– En ole laihtunut, mutta vatsan pömpötys ei ole enää jokapäiväinen harmin aihe.– Mahani murisee herkästi FODMAP-hiilihydraattien takia, ja oletin myös ripulin johtuvan samasta syystä. Kahvin vaihtaminen teehen normalisoi vatsani toiminnan.– Tiesin kahvin olevan diureetti, mutta koska join sitä aina, en tajunnut, miten voimakkaasti se vaikutti vessassa ravaamiseen.– Olin usein mielestäni ”sairaalloisen” väsynyt. Töiden jälkeen kotona tapahtui usein iltapäiväromahdus, eli nukahdin sohvalle vaikka yritin väkisin pysyä hereillä iltaan asti. Yritin korjata väsymystä juomalla kahvia ja joskus energiajuomiakin, mutta ne eivät auttaneet kuin hetkellisesti.– Kun vireystasoni heittelee vähemmän, pystyn paremmin keskittymään siihen, mitä olen tekemässä.– Olen aina ollut äärimmäisen aamu-uninen, ja joka-aamuinen tapani torkuttaa herätyskelloa puoli tuntia on hermostuttanut läheisiäni. Nyt herään joinakin aamuina jopa ennen kellon soimista.– Koska en ole yhtä väsynyt kuin ennen, en himoitse enää suklaata. En muista, milloin olisin viimeksi syönyt jäätelöä tai ostanut irtokarkkeja. Tietenkin mielitekoja tulee toisinaan edelleen, mutta ne kohdistuvat lähinnä raakasuklaaseen tai raakakakkuun.– Poikaystäväni ja siskoni tunnistivat aiemmin mielialastani sen, jos aamukahvi oli jäänyt juomatta. Olin kuulemma todella kireä. Itse en tätä huomannut, mutta nykyään en saa vastaavia huomautuksia.Terveyskirjaston mukaan liian runsas kahvin nauttiminen voi johtaa kofeiinin liikasaantiin, jonka oireita ovat sydämentykytys ja hermostuneisuus.Jos taas kahvinjuonti pysyy kohtuullisena ja sen vaikutukset ovat toivottuja, ei ole mitään erityistä syytä sitä vähentää. Terveyskirjaston mukaan kahvi on vaikutuksiltaan etupäässä hyödyllinen nautintoaine.Haastateltavan nimi on muutettu.