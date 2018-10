Hyvä olo

Kriisien suma laukaisi Mirjan, 70, unettomuuden – kun oikea apu löytyi, hän pääsi eroon unilääkkeistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päivät kuluivat kuin usvan peitossa

En saanut CPAP-laitteesta hyötyä. Päinvastoin limakalvoni kärsivät ja laitteen pitämä meteli haittasi nukahtamistani.

Syvän unen määrä oli lähes olematon

Nykyisin teen itse jopa tuoremehut porkkanoista ja punajuurista.

”Nykyisin teen itse jopa tuoremehut”

Nainen ja puutarha alkoivat kukoistaa samaa rataa

Syvän uneni määrän on vihdoin ideaalitasolla.