Hyvä olo

Masennus on niin salakavala, että voit sairastaa sitä tietämättäsi – 10 vaivihkaista merkkiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Fyysinen kipu

2. Painonnousu

3. Hermot ovat tavallista kireämmällä

4. Tunteettomuus

5. Viinilasillinen muuttuu pulloksi

6. Ruuturiippuvuus

7. Läsnäolon vaikeus

8. Päätöksenteko on hankalaa

9. Ulkonäön ja hyvinvoinnin laiminlyönti

10. Uniongelmat