Teemu Pukista tuli syöttökone – näin hän kommentoi Suomen riemukasta voittoa

Pukki syötti Suomen molemmat maalit voitto-ottelussa Sloveniaa vastaan.

■ Suomi–Slovenia 2–0

Huuhkajat otti perjantaina loppuunmyydyllä Olympiastadionilla yli 32 000 katsojan edessä karsintojen ensimmäisen kotivoiton. Se tuli vahvalla esityksellä, jossa avaintekijöitä olivat vastustajan vahvuuksien eliminointi ja Suomen hyökkäyspelin vaarallisuus.

Suomen kaikkien aikojen maalintekijästä Teemu Pukista on kehkeytynyt syöttökone näissä karsinnoissa. Hän syötti Joel Pohjanpalon maalin avausjaksolla ja Oliver Antmanin 2–0-johtomaalin toisella jaksolla.

– Hieno voitto. Oli makea tunnelma stadionilla, ja ihan hyvä peli meiltä, Pukki sanoi ottelun jälkeen.

– Ei enää maaleja, mutta syöttöjä tulee. Voitto on tärkeätä. Otetaan ne syötötkin.

Ensimmäinen minuutti näytti jo hyvin, mistä pelissä on kyse. Slovenia pyrki pelaamaan palloa ilmassa nopeasti hyökkääjilleen, ja Suomi pyrki hyökätessään hajottamaan vieraiden puolustusmuotoa ja pelaamaan palloa lyhyillä syötöillä eteenpäin.

Suomi näytti heti siltä, että se pystyisi uhkaamaan Slovenian puolustusta. Ongelmana vain olivat alun syöttöharhat, kun Huuhkajat menetti pallon useampaan otteeseen alussa heikkojen syöttöjen takia.

Kymmenen minuutin pelin jälkeen rupesi näyttämään siltä, että Oliver Antmanin, Joel Pohjanpalon ja Teemu Pukin yhteistyö tuottaisi jälleen maalin, kuten tapahtui avausottelussa Tanskaa vastaan Ensin Pukki ja Pohjanpalo pelasivat pienpeliä toisilleen Slovenian rangaistusalueelle, mutta laukaus jäi uupumaan. Sitten Antman ja Pohjanpalo olivat lähellä pelata Pukin läpi.

13. minuutilla hyökkääjien ajoitukset tuottivat tulosta. Kaan Kairinen voitti ensin pallon takaisin Suomelle hyökkäyspäässä. Antman antoi pallon oikeaan laitaan Pukille. Pukki antoi täydellisen matalan keskityksen Pohjanpalolle maalin eteen, ja Venezian hyökkääjä sijoitti pallon maalivahdin jalkojen välistä maaliin.

Se oli Teemu Pukin kolmas syöttö kolmannessa ottelussa näissä EM-karsinnoissa ja Pohjanpalon avausmaali karsinnoissa. Maajoukkueessa se oli Pohjanpalon neljästoista maali.

Antman aiheutti yllättävillä liikkeillään ongelmia Slovenian puolustukselle koko avausjakson ajan. Milloin hän jätti laitapuolustajan taakseen kuljettamalla palloa välikaistalle ja välillä hän meni laidan puolelta ohi.

Slovenia sai oman etsikkoaikansa puolen tunnin kohdalla, kun ensin Slovenian pelaajan ohjaus lipui vähän ohi maalin ja sitten Slovenian tähtipelaajan Benjamin Seskon ohjausyritys valui Suomen tolppaan. 34. minuutilla Suomen oikeana topparina pelannut Arttu Hoskonen blokkasi perättäin kaksi Seskon laukausta.

Toisen puoliajan alussa vieraat jatkoivat vaarallisten maalipaikkojen luomista. Viisi minuuttia tauon jälkeen Suomen vasen toppari Richard Jensen hävisi juoksukilpailun Seskoa vastaan, ja Bundesliiga-hyökkääjän sijoitus kohti maalin takanurkkaa meni vähän ohi. Muutama minuutti myöhemmin Hoskonen siivosi pallon maalin edustalta ennen kuin Sesko pääsi siihen kiinni.

– Pidimme nollan, mutta olihan Slovenialla mestoja. Blokkasimme hyvin ne. Ehkä tänään voi antaa tyydyttävän arvosanan siitä, että toinen ei tehnyt yhtään, Suomen keskimmäisenä topparina pelannut Robert Ivanov sanoi.

64. minuutilla Huuhkajat sai vapauttavan 2–0-johtomaalin, kun Pukki syötti Antmanin maalin. Antman sai pallon rangaistusalueen kulmassa ja laukoi pallon puolustajan jalkojen edestä yllättävästi takakulmaan. Maalivahti Vid Belec sai sormensa väliin, mutta ei pystynyt estämään maalia.

Heti toisen syöttönsä jälkeen Pukin pohkeet kramppasivat.

– Huomaa, että en ole ihan parhaassa kunnossa. Viime pelistä on yli kuukausi. Oli aika kuuma ilmakin. Ihan kiva, että jaksoin noin kauan pelata.

Suomen materiaalissa alkaa olla nyt sopivasti leveyttä, kun Kanerva pystyi lähettämään viimeiseksi kymmeneksi minuutiksi kentälle Glen Kamaran ja Anssi Suhosen, Huuhkajien ehkä juonikkaimmat keskikenttäpelaajat.

Pukin mielestä avauskokoonpanoon tulleet uudet pelaajat esiintyivät hyvin.

– Puolustimme hyvin. Loukkaantuneiden paikkaajat pelasivat tosi hyvin. Meidän topparit olivat vahvoja keskityksissä. Tiesimme, että vastahyökkäykset ovat yksi aseemme. Toinen maali tuli sellaisesta. Jolle teki tärkeän maalin alkuun, ja Oliverilta hyvä viimeistely, Pukki sanoi.

– Oliver on tullut tosi hyvin joukkueeseen mukaan. Hän on tehnyt tosi tärkeitä maaleja. Jollesta huomaa, että hän on hyvällä fiiliksellä. Voi odottaa lisää maaleja. Toivottavasti pääsen itsekin maalien makuun.

Pukki totesi, että maanantain San Marino -otteluun Huuhkajat ei voi lähteä yhtään ylimielisellä asenteella.

– Muuten tulee vaikea peli. Pitää ruveta keskittymään siihen. Jos ottelussa on taas tuollainen meininki, ei siinä oikein pystykään peruuttelemaan. Tarvitsemme voiton ja hyvän pelin.