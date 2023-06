Huuhkajatuomio: Huuhkajat jätti Leijonat täysin varjoonsa – ”Kyynisellä on opittavaa”

Ilta-Sanomien raati käy läpi Suomen EM-karsintaottelun Sloveniaa vastaan.

Huuhkajat löi Slovenian 2–0 EM-karsinnoissa Olympiastadionilla. IS:n raadissa ovat mukana toimittajat Saku-Pekka Sundelin ja Janne Oivio sekä asiantuntija Marko Rajamäki.

Saku-Pekka Sundelin

Tähti

Oliver Antmanin vaivattoman terävää liikkumista ja pallollista taitoa voisi katsella loputtomiin. Sähäkkä laitapelaaja on löytänyt maagisen yhteyden myös Teemu Pukin ja Joel Pohjanpalon kanssa. Huuhkajien ensimmäinen maali tuli hänen kauttaan, toisen Antman viimeisteli. Ollut koko karsintojen kirkkain tähti toistaiseksi.

Puheenaihe

Glen Kamara ei ollut Suomen avauksessa, vaikka hänellä ei ollut mitään vammaa. Seurajoukkue Rangersissa on ollut vaikeaa, ja Markku Kanervan ratkaisu toi Huuhkajille todella ison voiton kesäkuun illassa. Mutta pelin jälkeenkin on vaikea ymmärtää, miten Kamara ei mahdu avaukseen pitämään pallosta perjantaina nähtyä parempaa huolta.

Tyyli

Silläkin uhalla, että kuulostan legendaariselta musiikkikriitikolta Seppo Heikinheimolta, joka lopetti käymisen rakastamissaan pesäpallo-otteluissa ”mökämusiikin” takia. Mutta miksi ihmeessä Olympiastadionin ämyrit pauhaavat juuri ennen ottelua hirveällä volyymillä kauheaa musiikkia? Loistava tunnelma ja komeat laulannat hukkuvat mölyyn.

Moka

Mitäköhän kahdeksan tappiottoman ottelun putkessa Helsinkiin saapunut Slovenia oikein odotti Suomelta? Kanerva vei alussa Matjaz Kekiä taktisesti miten tahtoi. Slovenia paransi pelin mittaan ja hallitsi ottelua ajoittain, mutta ei se silti ottanut Antmanin laitaa riittävän vakavasti jättäen puolustaja Jure Balkovecin pulaan.

Yllätys

Kiltin ja fiksun pojan maineessa oleva Rasmus Schüller oli suorastaan häijy, ikävä ja ilkeä, oikealla tavalla. Eikä hän jättänyt soittamatta suutaan, kun vastustaja kuumeni. Suurempi yllätys oli Arttu Hoskosen esitys. Huuhkajien nopein toppari loisti varsinkin boksissa, jossa voitti kaikki eteen tulleet pallot.

Joel Pohjanpalo iski Suomen avausmaalin.

Marko Rajamäki

Tähti

Joel Pohjanpalo. Lopetetaan julkisuudessa oleva hassuttelu, että Jolle on hyvä pelaaja vastustajan rangaistusalueella. Kaveri laittaa pallon verkkoon paikan saadessaan, joten sovitaan, että hänen nimensä on AINA aloituskokoonpanossa. Tämä mestari on voittaja!

Puheenaihe

Kiinnostaako jalkapallo Suomessa? Keskustelu voitaneen lopettaa. Kun ottelu Sloveniaa vastaan myydään ajoissa loppuun ja peli jalkapallokääpiötä San Marinoa vastaan myydään myös loppuun, voitaneen todeta, että menemme katsomaan Huuhkajien peliä eikä vain vastustajaa. Jalkapallo kiinnostaa: ihmiset ovat valmiita maksamaan siitä.

Tyyli

Pohjoiskaarteen tifo ja tuki. Pohjoiskaarre ei jättänyt mitään epäselväksi. Haluamme jälleen kisoihin. Helsingin uudistettu Olympiastadion oli täynnä. Pohjoiskaarre näytti muille mallia, miten futispelissä käyttäydytään. Hieno tuki joukkueelle. Tunnelma välittyi myös Ylen katsojille.

Moka

Slovenian taktiikka. Slovenia päävalmentaja Kek Matjaz laittoi Salzburgin hyökkääjän Benjamin Seskon pelaamaan Arttu Hoskosta vastaan. Pelin jälkeen voidaan todeta, että päätös oli väärä. Arttu pisti Benjaminin takataskuun. Sen jälkeen Slovenian terävin hyökkäys oli syöty.

Yllätys

Markku Kanerva yllättää aina kivasti. Nyt jokerina pakasta otettiin fyysinen toppari Arttu Hoskonen. Hoskosella on mahdollisuus nousta uudeksi Paulus Arajuureksi. Hänen hymynsä ei ole samalla tasolla kuin Arajuuren, mutta potentiaali kehittyä paremmaksi pallolliseksi pelaajaksi on iso.

Janne Oivio

Tähti

Joel Pohjanpalo on hävytön boksitörkimys. ”Jolle” on rangaistusalueella puolustajille täysin säälimätön, tulee syöttö sitten maata pitkin tai ilmassa. On upeaa katsoa, kun Pohjanpalo hakee vapaa tilaa keinoja kaihtamatta. Kaikista loukkaantumisista huolimatta hän ei pelkää laittaa kroppaa likoon.

Puheenaihe

Kisajuna puskee raiteillaan. Slovenia piti kaataa Stadikalla. Huuhkajat teki työtä käskettyä. Välillä sen peli valahti turhan alas omaan kenttäpäätyyn, mutta esitys oli pääasiassa kelpo. Suomella on paljon hyökkäysaseita, se näkyy ja tuntuu!

Tyyli

Huuhkajien somevideo suomalaisuudesta on kaunis ja koskettava. Se muistuttaa maamme historiasta ja sen monimuotoisesta tulevaisuudesta. Palloliitto osaa someviestinnän (yleensä). Rasismikohussa ryvettyneellä, kasvottomalla ja kyynisellä Jääkiekkoliitolla olisi opittavaa. Sen somevideon nimi olisi todennäköisesti ”Rahat tänne ja turpa kiinni”.

Moka

Glen Kamaran jättäminen vaihtopenkille oli virhe Markku Kanervalta. Pitkiä pätkiä paineen alla ollut Suomi kaipasi keskikentälle aktiivista, vahvaa ja liikevoimaista Kamaraa. Kaan Kairinen täytti paikkansa, muttei tuonut kaivattua pallollista helpotusta silloin, kun sitä tarvittiin.

Yllätys

Huuhkajat alkaa olla Suomen kuumin maajoukkuepiletti. Täysi Stadika eli ja hengitti joukkueen mukana. Tunnelma oli jotain aivan muuta kuin Tampereen toukokuun rahastuskekkereissä. Kun ihmisillä on väliä, se näkyy ja kuuluu kiitoksena katsomosta.