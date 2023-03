Huuhkajatuomio: Kävikö tämä Lukas Hradeckyn ele kalliiksi? Suomen puolustus oli kuin joukko merenneitopatsaita

Huuhkajatuomio ruotii Suomen EM-karsintojen avauksen.

Huuhkajat aloitti EM-karsinnat torstai-iltana 1–3-vierastappiolla Tanskaa vastaan.

IS:n raadissa tuomiopasuunaa puhaltavat toimittajat Saku-Pekka Sundelin, Janne Kosunen ja Tony Pietilä.

Saku-Pekka Sundelin

Tähti

20-vuotias Rasmus Höjlund iski hattutempun, mutta Lukas Hradecky oli siitä huolimatta Parkenin näkyvin pelaaja. Hänen takiaan vaikutti vielä kymmenen minuuttia ennen loppua aivan mahdolliselta, että Suomi nappaisi pisteen. Huuhkajien kapteenin torjunnat menivät yhdessä kohtaa jo aivan häiriintyneelle tasolle.

Puheenaihe

Huuhkajien ympärillä ei ollut valtavaa hypeä EM-karsinnan alla. Lohko on Suomen kannalta ihan lupaava, mutta joukkue jonkinlaisessa käymistilassa. Lohkon ylivoimainen suosikki Tanska oli totta kai niskanpäällä, mutta 80 minuutille asti oli sellainen olo, että tasapeli on otettavissa ja Suomen yllätysvoittokin mahdollinen. Lopussa todellinen tasoero iski kasvoille.

Tyyli

Hradecky tuntui itse ainakin uskovan siihen, että hän on ohittamaton. Kun tanskalaiset vaativat kulmapotkua Joakim Mählen laukauksen jälkeen, ja tuomari epäröi, Hradecky varmisti torjuntansa näyttämällä sormellaan kohti kulmalippua. Tanska ei osunut siitä kulmasta, mutta voittomaali tuli myöhemmin kulmapotkusta.

Lukas Hradecky venyi torstaina ilmiömäisiin torjuntoihin.

Moka

Ei Suomella ollut valtavasti vaihtoehtoja vaihdosta ottelun lopussa Tanskan vyöryessä, mutta paikka saattoi olla liian kova HJK:hon talvella siirtyneelle ja maajoukkueeseen vasta nousseelle Tuomas Ollilalle. Hänen piikkiinsä on turha laittaa mitään, mutta kenties Arttu Hoskonen tai joku muu olisi ainakin voittomaalin puolustanut paremmin.

Yllätys

Molempien maalien edustat ovat olleet Suomen vahvuus viime vuodet. Tanskan avausmaali lähti jo kaukaa virheiden ketjusta, kun Oliver Antman reagoi myöhään samoin kuin Richard Jensen. Silti Robert Ivanovin sijoittuminen ja Leo Väisäsen pallon tuijottelu olivat virheitä, joita Huuhkajat ei ole juuri tehnyt. Paljon parempaa puolustaminen ei ollut muissakaan osumissa.

Janne Kosunen

Tähti

Rasmus Höjlund, ei kahta sanaa. Tanskalle on syttynyt uusi tähti. Atalantaa edustavasta 20-vuotiaasta jässikästä löytyvät huippuhyökkääjän ominaisuudet eli voima, taito, röyhkeys ja kyky panna palloa pussiin. Ennen torstaita nuorukainen ei ollut vielä osunut Tanskan paidassa, nyt osumia kertyi komeasti kolme.

Puheenaihe

Mitä tappio tarkoittaa Suomen EM-kisahaaveille? Mitään ei vielä ratkennut. Tanska vieraissa oli ennakkoon vaikein tämän vuoden 10:stä karsintaottelusta. Sen verran toki pamahti, ettei sunnuntaina ole varaa tappioon Pohjois-Irlannissa, tai alkaa takaa-ajajan stressaava arki. Hypeä ja odotusta oli, mutta Suomi ei pystynyt torstaina venymään.

Tyyli

Suomen tekemä maali oli valtatie 1:tä parhaimmillaan. Lukas Hradeckyn pitkä avaus, Joel Pohjanpalon jatko Teemu Pukille, joka vapautti Oliver Antmanin maalintekoon. Joskus yksinkertainen on kaunista ja tehokasta. Pelillisesti Suomi pystyi haastamaan Tanskaa kunnolla lähinnä ottelun alussa. Viime MM-kisoissa flopannut Tanska pääsi kahleistaan 1–0-johtomaalinsa jälkeen, eikä murtunut edes Suomen tasoituksesta.

Rasmus Höjlund paukutti hattutempun Huuhkajien verkkoon.

Moka

Kaikki kunnia Höjlundille, mutta hän pääsi iskemään jokaisen kolmesta maalistaan aivan Hradeckyn nokan edestä. Suomen puolustus oli ajoittain kuin joukko pieniä merenneitopatsaita, kun tanskalainen jyräsi. Loisto-ottelun pelanneen Hradeckyn kannalta Höjlund päästettiin aivan liian epäreiluun kaksinkamppailuun maalivahtia vastaan.

Yllätys

Parkenin tunnelma oli ainakin tv-lähetyksen perusteella odotettua vaisumpi. Ehkä Tanskan epäonnistuminen talven MM-kisoissa jännitti? Myös Tanskan joukkueen esitys aaltoili. Parhaimmillaan – ja Suomen kannalta liian usein – riittävän laadukasta, mutta heikkojakin hetkiä tuli.

Tony Pietilä

Tähti

Oliver Antman on todella tullut ryminällä sisään maajoukkueeseen. 21-vuotias on pelannut nyt neljä maaottelua ja tehnyt kolme maalia. Positiivinen pelaaja pyrkii hyökkäyskolmanneksella aina kohti maalia ja viimeisteli taas kylmänviileästi. Tästä kaverista on iloa vielä pitkään.

Puheenaihe

Karsintojen ympärillä ei ole ollut Suomessa valtavasti hypeä, mutta Parkenilla oli jälleen hulppeat 1 700 Huuhkajien fania. Uskollinen fanijoukko pyrki pitämään meteliä täpötäydellä stadionilla ja juhli villitsi, kun Antman tasoitti pelin. Toivottavasti tämä asia ei muutu koskaan.

Oliver Antman on maajoukkueessa jääkylmä viimeistelijä.

Tyyli

Konkarivahti Lukas Hradecky piti Huuhkajia toisella puoliajalla pystyssä uskomattoman tyylikkäästi, vaikka Ylen toimittaja olikin jo sysäämässä häntä eläkkeelle taukoinsertissä. Huuhkajien onneksi Runosmäen liimanäppi vastasi, että viimeiseen palvelukseen on vielä matkaa. Uskomattoman hieno peli Hradeckylta, vaikka lopussa tasuripiste karkasikin.

Moka

HJK:n vasen pakki Tuomas Ollila valitettavasti vielä väärässä paikassa. Hänen vikansa se ei ole, Huuhkajien laitaosastojen tilanne on murheellinen. Kun uran kovin tempo on toistaiseksi koettu Veikkausliigassa, Top5-sarjojen kavereita vastaan tulee helposti kiire. Ollila sai nopeasti kortin oltuaan karkeasti myöhässä, ja myöhässä hän oli myös Tanskan voittomaalissa.

Yllätys

Tanskan voitto ei ole minkäänlainen yllätys, mutta 20-vuotiaan Rasmus Höjlundin hattutemppu on. Atalantan hyökkääjä ei ollut tehnyt ennen tätä peliä ensimmäistäkään maaottelumaalia. Nyt niitä on kolme. Nuorukainen pelaa niin vahvaa läpimurtokautta Serie A:ssa, että odotuksiakin alkaa olla, mutta olihan tämä hurjastelu melkoista.