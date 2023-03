Huuhkajat tarvitsee lentävän lähdön – tällainen on Suomen historia arvokisojen karsinta-avauksissa

Suomi haastaa Tanskan torstai-iltana Kööpenhaminassa.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue aloittaa torstaina karsinnat kohti ensi vuoden kesällä Saksassa pelattavaa EM-lopputurnausta, kun se kohtaa vierasottelussa Tanskan. Ottelu Kööpenhaminan Parken-stadionilla alkaa kello 21.45 Suomen aikaa.

Suomi kohtaa sunnuntaina Pohjois-Irlannin vieraskentällä kello 21.45.

Karsintahistorian 33. kerta sanoi toden, kun Huuhkajat ylsi ensimmäiseen lopputurnaukseensa kesäksi 2021. Nyt toiveissa on uusi EM-karsintamenestys viime vuoden MM-turnauksen jäätyä saavuttamatta.

Fakta Suomen karsinta-avaukset kautta aikain Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen saldo arvokisakarsintojensa kahdessa ensimmäisessä ottelussa (voitot–tasapelit–tappiot, suluissa Suomen lopullinen lohkosijoitus/lohkon joukkuemäärä): MM-karsinnat: 1938: 0–0–2 (3/3) 1950: 0–0–2 (3/3) 1954: 0–1–1 (3/3) 1958: 0–0–2 (3/3) 1962: 0–0–2 (3/3) 1966: 0–0–2 (4/4) 1970: 0–0–2 (4/4) 1974: 1–1–0 (3/4) 1978: 1–0–1 (3/4) 1982: 0–0–2 (5/5) 1986: 1–0–1 (4/5) 1990: 0–1–1 (3/4) 1994: 0–0–2 (5/6) 1998: 0–0–2 (3/5) 2002: 1–0–1 (3/5) 2006: 1–0–1 (4/7) 2010: 1–1–0 (3/6) 2014: 1–0–1 (3/5) 2018: 0–1–1 (5/6) 2022: 0–2–0 (3/5) EM-karsinnat: 1968: 0–1–1 (4/4) 1972: 0–1–1 (4/4) 1976: 0–0–2 (4/4) 1980: 2–0–0 (3/4) 1984: 0–0–2 (4/4) 1988: 0–1–1 (4/4) 1992: 0–2–0 (4/5) 1996: 0–0–2 (4/6) 2000: 1–0–1 (3/5) 2004: 1–0–1 (4/5) 2008: 1–1–0 (4/8) 2012: 0–0–2 (4/6) 2016: 1–1–0 (4/6) 2020: 1–0–1 (2/6)

Suomi nähtiin ensimmäisen kerran karsinnoissa kesällä 1937, kun seuraavan vuoden MM-turnaukseen Euroopalle jaossa olleista yhdestätoista paikasta karsi 23 maata. Debyytti toi kolme tappiota, Ruotsille, Saksalle ja Virolle kullekin.

Tahti jatkui samanlaisena seuraavatkin kerrat.

Arvoturnaustavoite päättyi pettymykseen toisensa perään, ja pieleen menot saivat järjestään vauhtinsa aikalailla heti karsintojen alkuun.

Merkkipaaluja toki saavutettiin karsintastarteissa eli kahdessa ensimmäisessä pelissä aina välillä: ensimmäinen piste (tasapeli Ruotsia vastaan MM-karsinnassa 1953), ensimmäinen voitto (Albaniasta MM-karsinnassa 1973) ja ensimmäinen kahden avauspelin selvittäminen tappiotta (MM-karsinnassa 1973).

Valonpilkahduksista huolimatta 1900-luvun suomalainen karsintastarttaaminen oli murheellista. Voittoprosentti jäi hieman päälle 20:n karsintojen kahdessa avauspelissä (6 voittoa, 8 tasapeliä, 32 tappiota).

Uusi vuosituhat kuitenkin muutti myös karsinta-aloitukset, kuten miesten maajoukkueella paljon muutakin. Suomi on 2000-luvulla yhdentoista karsintansa kahdessa avauspelissä eli 22 ottelussa päässyt voittoprosenttiin 50 (8 voittoa, 6 tasapeliä, 8 tappiota).

Kolmet karsinnat (MM 2002, EM 2004, MM 2006) päävalmentajana aloittanut ja läpivienyt Antti Muurinen kuvaa, kuinka lopullinen asennemuutos oli tavoittanut maajoukkueen. Eikä ihmekään: Suomella oli seurajoukkueissaan huippupelejä pelaava ”kultainen sukupolvi”, johtajinaan sellaiset suuruudet kuin Jari Litmanen ja Sami Hyypiä.

– Nämä pojat eivät menneet kyselemään nimmareita vastustajilta. Ilmapiiri, usko itseen ja henki olivat joukkueessa erinomaiset, Muurinen muistelee jonkinlaista henkistä käännekohtaa.

– Maajoukkuevalmentajalla voi olla vaikeaa enää pelaajia niin kehittää (maajoukkueen lyhyillä kokoontumisilla), mutta valmentaja voi auttaa joukkueen ilmapiirin ja itseluottamuksen kanssa.

Sitä on työstänyt ja sillä voittanut myös nyky-Huuhkajien luotsi Markku Kanerva, joka aloittaa kolmannet karsintansa päävalmentajana. Valmentajalle karsintataipaleen aloitus on aina painehetki, mutta enemmän kuitenkin riemua.

– Aloitusta odotetaan aina, se on aina riemua. Pelaajatkin odottavat sitä aina kovasti, toistensa näkemistä taas. Paineitakin tietysti on, mutta olemme osoittaneet, että niitä pystymme handlaamaan, Kanerva toteaa.

Kanervan saldo kahdesta karsinta-avauksestaan on voitto, kaksi tasapeliä ja tappio. Nyt toiveissa on taas hieman parempaa, ja niin ex- kuin nykyluotsilla toive on pisteiden osalta sama.

– Neljä pistettä olisi erinomaisen hyvä alku, Muurinen näkee Huuhkajien Tanska- ja Pohjois-Irlanti-avauksen.

– Voittoja lähdetään totta kai hakemaan, mutta jo neljä pistettä olisi loistava startti, Kanerva miettii.

Suomi on selvittänyt karsintojensa kaksi avauspeliä seitsemän kertaa tappiotta. Ainoa kahden voiton alku on vuodelta 1978, kun Aulis Rytkösen valmentama Suomi voitti Kreikan ja Unkarin karsinnassa vuoden 1980 EM-turnaukseen.

Torstaina pelattava ottelu on kautta aikain 65:s Suomen ja Tanskan välillä. Suomella on 13 voittoa, joista viimeisimpänä dramaattinen 1–0-voitto Parkenilla kesäkuussa 2021 pelatussa EM-lopputurnausottelussa.

Ottelu oli Suomen kaikkien aikojen ensimmäinen ottelu miesten arvoturnauksissa, ja se muistetaan etenkin Tanskan tähtipelaajan Christian Eriksenin sydänpysähdyksestä.

Kaikeksi onneksi Eriksen toipui takaisin huippupelaajaksi, mutta tämän illan ottelussa hän ei pelaa nilkkavamman takia.

Tuo historiallinen voitto ei lopulta riittänyt viemään Huuhkajia jatkopeleihin, mutta Tanska nousi järkytyksestään aina EM-välieriin asti.

Viime vuoden lopun MM-turnaus Qatarissa nostatti jälleen tanskalaistoiveita, mutta kisat päättyivät nopeaan mahalaskuun: tasapeli Tunisian kanssa ja tappiot Ranskalle sekä Australialle päättivät Tanskan MM-touhut reilussa viikossa.

Nyt Tanskan päävalmentaja Kasper Hjulmand lupailee faneille, että MM-pettymystä pyyhitään pois. Ensimmäinen steppi on illalla, loppuunmyydyllä Parkenilla.

– Tiedämme, että meillä on valtavasti tukea. Tiedämme myös, mitä meiltä vaaditaan. On selvä, että meidän on näytettävä faneille, että meihin voi luottaa, Hjulmand sanoi ottelun aattona.

– Jalkapallopelissä voi sattua monenlaista, eikä mitään muuta voi ikinä taata kuin sen, että annamme kaikkemme. Olen täysin varma, että näytämme (parhaamme) tässä pelissä, niin pelaajat kuin taustaporukkakin. Jokainen on valmiina, ja tulemme (peliin) vauhdilla.

Suomea ei Tanskassa kuitenkaan aliarvioida millään lailla. Maalivahti Kasper Schmeichel, jonka Joel Pohjanpalo ohitti komealla puskullaan 12. kesäkuuta 2021, tietää, että siihen ei ole varaa.

– Suomi on hyvä ja hyvin organisoitu vastustaja, joka pelaa selkeää omaa peliään. Heillä on laatua, ja laatua myös, kun saavat paikkansa, Schmeichel sanoi keskiviikkona, muistellen ehkä sitäkin, että tuo Pohjanpalon pusku oli Suomen ainoa maaliyritys tuossa vajaa kaksi vuotta sitten pelatussa draamassa.