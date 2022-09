Sääennuste lupaa järkyttävää keliä – perutaanko Huuhkajien kohtalonottelu?

Montenegrossa sataa kaatamalla.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue päättää tänä iltana urakkansa jättimäisten panosten ottelussa, kun Huuhkajat kohtaa Kansojen liigassa Montenegron. Ottelun yllä on todellisia uhkapilviä, sillä Montenegron Podgoricassa on kammokeli.

IS:n Supersään ennusteen mukaan Podgoricassa sataa koko päivän rajusti vettä ja illalle on ennustettu myös ukkosta.

Ottelun on määrä alkaa Suomen aikaa kello 21.45. Forecan ennusteen mukaan kello 22 Podgoricassa sataa kaatamalla, 11,2 millimetriä tunnissa.

Kaupungissa on varoitus voimakkaasta sateesta ja ukkosmyrskystä. Hurjin arvio koko vuorokauden sademäärästä on 78,7 millimetriä.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan Suomessa sateisin kuukausi on heinäkuu. Vertailun vuoksi Suomessa sataa heinäkuussa keskimäärin koko kuukauden aikana 75 millimetriä.

On mahdollista, että ottelua ei pystytä rajun sään takia pelaamaan, mikäli kenttä ei ole rankkasateen takia pelikunnossa.

Suomi on kerännyt Kansojen liigan B-liigan lohkossa viidestä pelistä viisi pistettä. Maanantai-illan vastustaja Montenegro on lohkossa seitsemällä pisteellä toisena. Lohkojumbona on neljällä pisteellä Romania, joka kohtaa maanantaina lohkovoiton jo varmistaneen Bosnia-Hertsegovinan.

Lohkon viimeiseksi jäävä joukkue putoaa Kansojen liigan C-liigaan. Vieläkin suurempi panos maanantain ottelussa on tulevien EM-karsintalohkojen arvonnassa. Lohkokakkosena Suomi olisi lähellä karsintojen kakkoskoria ja pääsisi tavoittelemaan paikkaa Saksan vuoden 2024 EM-kisoista paremmista asetelmista.

B-liigan parhaana lohkokakkosena Suomelle voisi myös avautua paikka EM-jatkokarsintaan.

C-liigaan putoava joukkue on varmuudella EM-karsinnoissa kolmoskorissa.