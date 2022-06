Kuvat: Suomen ottelussa pelottava hetki – kenttä täyttyi katsomosta heitetyistä soihduista

Romanian kannattajat turhautuivat joukkueensa otteisiin.

Suomen ja Romanian välinen jalkapallon miesten Kansojen liigan ottelu Bukarestissa keskeytyi 24. peliminuutilla muutamaksi minuutiksi kannattajien kentälle heittämien soihtujen takia.

Ylen selostuksen mukaan yksi soihduista lensi aivan suomalaispelaaja Richard Jensenin viereen.

Hetkeä aiemmin Suomen maalivahti Jesse Joronen oli torjunut rangaistuspotkun.

Ottelu on kesken. Suomi on toisella puoliajalla tappiolla. IS seuraa ottelua.

