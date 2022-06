Huuhkajien sankari Joel Pohjanpalo sai Suomen faneilta tyylikkään häälahjan – ”Tällainen olisi pitänyt olla polttareissa päällä”

Joel Pohjanpalo kiitti Markku Kanervan suomasta vastuusta.

Melko tarkalleen vuosi sitten Joel Pohjanpalon nimi nousi suuren yleisön tietoon, kun hyökkääjä puski 12. kesäkuuta 2021 Suomen historian ensimmäisen miesten arvokisamaalin Kööpenhaminan Parkenilla Tanskaa vastaan.

Tiistai-iltana laulu ”Jolle, Jolle, Jolle” raikui ennen puoliaikaa koko Helsingin Olympiastadionin voimin. Pohjanpalo, 27, viimeisteli Kansojen liigan ottelussa Montenegron verkkoon avausjaksolla kaksi maalia.

Suomi voitti 2–0 ja iltayhdeksän jälkeen innokkaimmat kannattajat lauloivat edelleen Pohjanpalon nimeä.

– Totta kai se on yksilölle upea ja hieno fiilis, että katsojat ovat noteeranneet ja innoissaan siitä, mitä olen tehnyt ja jättänyt kentälle. Nostaahan se itseluottamusta, kun katsojat huutavat nimeä, Pohjanpalo myhäili pelin jälkeen.

Hyökkääjä oli yksi niistä viidestä pelaajasta, jotka päävalmentaja Markku Kanerva päästi uusina miehinä avaukseen lauantaina Bosnia-Hertsegovinaa vastaan pelattuun otteluun verrattuna.

Loistokauden Turkissa pelannutta Pohjanpaloa odotettiin jo viikonlopuksi Teemu Pukin rinnalle hyökkäykseen. Pohjanpalo ei peitellyt pettymystään siitä, että mahdollisuus aukesi vasta nyt.

– Rive (päävalmentaja Kanerva) tekee päätökset ja hänen mieltymystensä mukaan mennään. Niitä kunnioitetaan, mutta totta kai pelaajana saa olla myös pettynyt. Olen aina sanonut, että kun menen kentälle niin haluan olla se joka ratkaisee matsin.

– Haluan tehdä maaleja ja kun pääsin avaukseen, niin maalit ovat myös sitä mitä minulta odotetaan, itsevarma hyökkääjä sanoi.

Tällaisestakin asennosta voi viimeistellä, kuten Joel Pohjanpalo näytti.

Tiistai-illan ottelun Pohjanpalo ratkaisi puolen tunnin pelin jälkeen maaleillaan seitsemän minuutin välein. Pohjanpalon mukaan upea avausmaali oli seurausta siitä, että Kanerva oli valinnut Suomelle kolmen hyökkääjän taktiikan. Pohjanpalo operoi mielipaikallaan Pukin ja Robin Lodin keskellä.

– Aika hieno kuvio pelattiin siinä Röbän ja Temen kanssa, kun se tuossa puoliajalla uusintana katsottiin. Parhaita maaleja, kun pääsee tyhjiin laittamaan. Varmaan yksi kauneimpia maaleja maajoukkueaikanani, Pohjanpalo tunnelmoi.

Toinen maali oli taattua Pohjanpaloa. Sellainen, joita hän on tehnyt pikkupojasta asti. Hyökkääjä irtautui sivuvapaapotkussa vartijastaan ja jatkoi Lucas Lingmanin keskityksen yhdellä kosketuksella verkkoon.

Kolmaskin osuma oli toisella jaksolla lähellä, mutta tällä kertaa Lingmanin sivuvapari ei aivan osunut jalkaan. Maajoukkueessa Pohjanpalolta on vielä hattutemppu tekemättä.

Hyökkääjä uskoo olevansa avauksessa, kun Suomen urakka jatkuu lauantaina vieraskentällä Romaniaa vastaan.

– Rive sen päättää, mutta kahden maalin näyttöä parempi olisi ollut vain hattutemppu. Eiköhän kahdella maalilla ole paikan ansainnut.

Huuhkajista vain maalivahti Lukas Hradecky ja puolustajat Leo Väisänen ja Robert Ivanov ovat tahkonneet täydet minuutit kahdessa ensimmäisessä ottelussa. Suomi pelaa neljä ottelua 11:ssä päivässä ja urakka on nyt puolivälissä.

Seuraavaksi yhtälöön lisätään matkarasitus, kun Suomi jatkaa Kansojen liigaa Romaniassa ja Bosnia-Hertsegovinassa.

– Eiköhän se ole aika yksilöllistä miltä rasitus tuntuu. Totta kai meillä pelaajillakin on vastuu kertoa, jos tuntuu ettei ole 100-prosenttisessa kunnossa tai lähellä sitä. Se on yksi joukkueen arvoista, että olemme rehellisiä toisillemme, Pohjanpalo kertoi.

Siinä ehkä yksi syy, miksi Pohjanpalo päästettiin irti vasta nyt, vaikka hän on kiistatta tällä hetkellä suomalaishyökkääjistä parhaassa vireessä.

– Neljä peliä 11 päivään on lapsellinen asia ja hullunhommaa. On se aika raakaa ja muille maajoukkueille on tullut loukkaantumisia. Ei tuo ihan terveellistäkään ole, Pohjanpalo tuumi.

Median eteen Pohjanpalo asteli paidassa, jossa on hänen omat kasvonsa aurinkolasit päässä.

– Pohjoiskaarre (Suomen kannattajat) antoi tämän. Aika siisti, tällainen olisi pitänyt olla polttareissa päällä. Valitettavasti sinne ei kerennyt, siellä paitani oli enemmän Häkkinen-tyylinen, joka sekin näytti ihan multa, Pohjanpalo veisteli.

Suomen kannattajat antoivat Pohjanpalolle paidan, jossa oli hyökkääjän omat kasvot.

Mainitsemansa polttarit hyökkääjä vietti maajoukkuetovereista Hradeckyn, Jesse Jorosen ja Nikolai Alhon kanssa reilu viikko sitten Monacon F1-kisan yhteydessä. Jalkapallorutistuksen jälkeen on vihdoin aika vaihtaa vapaalle.

Pohjanpalo menee juhannuksena Nizzassa naimisiin puolisonsa Catharina Gericken kanssa.

– Tässä on nyt ihan riittävästi futista. Pari matsia vielä, niin sitten saa ottaa hetken happea, mennä omiin häihin, ottaa oluen, ja miettiä missä pelataan ensi vuonna.