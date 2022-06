Pikkuhuuhkajat lasketteli upeaan voittoon - EM-kisahaaveet ovat edelleen elossa

Suomi nappasi helpon voiton Azerbaidzhanista.

Suomen alle 21-vuotiaiden jalkapallomaajoukkue piti EM-kisahaaveensa elossa tyylittelemällä komean 3–0-voiton Azerbaidzhanista Töölön jalkapallostadionilla.

Ottelun ensimmäinen puoliaika oli Suomelta nihkeä, eikä kotijoukkue saanut palloa maaliin muutamasta kelpo paikasta huolimatta. Tauolle mentiin tilanteessa 0–0.

Toisen puolikaan alussa pieni pelko alkoi hiipiä kotiyleisön kiusaksi, kun vieraat saivat rangaistuspotkun Ville Kosken käsivirheen seurauksena. Suomen maalivahti Viljami Sinisalo kuitenkin torjui loistavasti Musa Qurbanlyn laukauksen.

Rankkari herätti Suomen joukkueen ja vain hetkeä myöhemmin, 50. minuutilla Naatan Skyttä irtosi vauhtiin vasemmalla laidalla Topi Keskisen syötöstä ja laukoi rankkarialueen rajan tuntumasta Suomen johtoon.

Viiden minuutin päästä Oliver Antman pääsi kuljettamaan palloa vastakkaiselta puolelta ja laukoi paristakymmenestä metristä pallon tarkasti alakulmaan.

Suomi hallitsi ottelun loppuvaiheita tyylikkäästi ja iski 80. minuutilla vielä lopullisen niitin. Taneli Hämäläinen laukauksen boksin rajoilta azeriveskari Akpar Valiyev pystyi vaivoin torjumaan, mutta Agon Sadiku oli kärppänä paikalla ja tuikkasi irtopallon sisään.

Suomi nousi voitollaan karsintalohkonsa toiseksi. Joukkue on tasapisteissä ykkösenä olevan Kroatian kanssa, mutta Kroatialla on parempi maaliero. Lohkon voittaja selviää suoraan EM-kisoihin, kakkosella on mahdollisuus kisapaikkaan lohkokakkosten keskinäisen vertailun kautta.

Suomella on jäljellä ottelu Norjaa vastaan. Joukkue ohitti tiistain voitollaan vuonomaan pisteellä, joten voittamalla Norjan päätöskierroksen ottelussa Suomi olisi varmasti lohkon kahden parhaan joukossa.

Norjalla on Suomen-vierailun lisäksi jäljellä ottelu Azerbaidzhania vastaan kotona. Kroatia kohtaa päätösottelussa Viron vieraissa.

Suomi–Norja on ohjelmassa tulevana perjantaina kello 18.00. Ottelu pelataan Veritas stadionilla Turussa.