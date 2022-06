Mikä Kansojen liiga? Jürgen Kloppin naurettavaksi tyrmäämä viritys on Huuhkajien onni

Kiistelty kilpailu on Suomen oikoreitti vuoden 2024 EM-kisoihin Saksaan.

Varapatruuna – vallitsevassa maailmantilanteessa ikäviä mielleyhtymiä herättävä sana – tuli suomalaisille jalkapallokannattajille kovin tutuksi edellisten jalkapallon miesten EM-karsintojen aikana.

Euroopan jalkapalloliiton Uefan juuri lanseeraamassa Kansojen liigassa vuonna 2018 Suomi voitti Unkarin, Kreikan sekä Viron ja ansaitsi varman jatkokarsintapaikan vuoden 2020 EM-kisojen karsintoihin.

Jatkokarsintapaikka nimettiin futisfanien ja median keskuudessa varapatruunaksi, jota Suomi ei lopulta tarvinnut, kun se eteni karsintalohkosta suoraan EM-kisoihin.

Kansojen liigan lohkovoittajille on tarjolla taas sama palkinto. Nyt B-tasolla taisteleva Suomi nousisi lohkovoitolla myös A-tasolle Espanjan, Englannin, Portugalin, Ranskan ja muiden suurten joukkoon.

A-tason jalkapallojättiläisille Kansojen liiga on lähinnä nippu laadukkaita harjoituspelejä, koska maat lunastavat paikkansa 24 joukkueen EM-kisoihin lähes varmasti. Muun muassa Manchester Cityn belgialaistähti Kevin De Bruyne on sanonut, ettei haluaisi pelata pelejä lainkaan.

Liverpoolin luotsi Jürgen Klopp on puolestaan luonnehtinut Kansojen liigaa naurettavaksi.

– Mielestäni se on yksi älyttömimmistä ideoista kansainvälisessä futiksessa. Meillä on jo nyt pelaajia, joilla on kauden päätteeksi pelattuna 64 peliä seuratasolla ja maajoukkuepelien myötä yli 70 matsia. Se on hullua, ja sitten on vielä Kansojen liiga, Klopp sanoi Independentin mukaan.

Suomelle – kuten toki myös lohkovastustajille Romanialle, Montenegrolle ja Bosnia-Hertsegovinalle – Kansojen liiga on tärkeä mahdollisuus. Lohkovoittajan jatkokarsintapaikka on varma, jolloin myös EM-karsinnoissa voi pelata paineettomammin.

Vuoden 2024 EM-karsintojen arvontakorit perustuvat Kansojen liigan tuloksiin, joten hyvällä menestyksellä Suomella on tie kohti EM-arvonnan kakkoskoria. Silloin samaan lohkoon sattuisi vain yksi ennalta kovempi maa.

Kärjistettynä: menestys Kansojen liigassa paikkaa EM-karsinnoissa epäonnistumisen.

Pelkkinä harjoituspeleinä kesäkuun neljää ottelua ja syyskuun kahta peliä ei pidä ottaa, vaikka lohkovoitto karkaisikin käsistä. Lohkon viimeinen putoaa C-tasolle, joka olisi Suomen nosteessa olevalle jalkapalloilulle iso takaisku.