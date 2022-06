Huuhkajien pelaajilta ankaraa palautetta järkyttävästä pelitahdista – ”Ei ole ollut valtaa valita”

Kansojen liigassa Huuhkajat mittelee neljästi 11:een päivään.

Kesäkuun alku on Suomen miesten jalkapallomaajoukkueelle ennen kokematon rypistys, jossa ei ole ylimääräistä aikaa palautua fyysisistä tai henkisistä kolhuista.

Suomi pelaa Kansojen liigan B-tasolla kolme ottelua seitsemään päivän aikana. Pelejä tulee neljä 11:ssä päivässä.

Jo rutistuksen ensimmäisessä kamppailussa lauantai-iltana Bosnia-Hertsegovinaa vastaan Suomelle tuli iskuja niin fyysisesti kuin henkisestikin. Monelle jälkimmäinen kolhu oli ehkä kovempi, kun unelma-alku lohkossa haihtui Bosnia-Hertsegovinan lisäaikamaaliin ja 1–1-tasapeliin.

– Valitettavasti näin pääsi käymään. Otteluiden loput ovat kriittisiä hetkiä, kun vastustaja nostaa paljon pelaajia ylös. Mutta otimme siitä opiksi. Pelaajilla on nyt selvä käsitys, miten tilanne jatkossa hoidetaan, Suomen päävalmentaja Markku Kanerva tiivisti maanantaina maajoukkueen tiedotustilaisuudessa.

Kansojen liigassa vain lohkovoittaja nousee jalkapallon suurmaiden joukkoon A-tasolle. Siten lauantai-illan takaisku oli murskaavan tuntuinen.

Kanerva ei suoraan myöntänyt, että tiistai-iltana Olympiastadionilla Huuhkajat on Montenegroa vastaan pakkovoiton edessä.

– Tavallaan jokainen peli on pakkovoitto, vaikka toki lohkossa varmaan pelataan ristiin. Kotivoittoja lähdimme hakemaan, ja aika lähellä se oli viimeksi. Olemme kuitenkin matkan varrella ottaneet pisteitä vieraistakin, Kanerva puntaroi maltilliseen tapaansa.

Markku Kanerva valmennusryhmineen on analysoinut edellisen pelin loppuhetket.

Lauantai-iltana fyysisesti kovia koki Huuhkajien keskikentän ankkuri Rasmus Schüller, joka otettiin tunnin pelin jälkeen vaihtoon. Tuolloin Kanerva kertoi, että Schüller, 30, otettiin vaihtoon varotoimenpiteenä.

Maanantaina Schüller kertasi vointiaan lyhyesti.

– Kroppa on ihan hyvä ja olen käytettävissä, Djurgårdenin pelaaja sanoi.

Tiukka pelitahti johtuu vasta marras-joulukuussa järjestettävistä Qatarin MM-kisoista, joka syö jalkapallokalenterista leijonanosan syksyn kansainvälisistä pelipäivistä. Kansojen liiga pelataan pikatahtiin.

– Kyllä sitä toivoisi, että olisi vähintään se kolme päivää matsien välissä. Kaksi on aika tiukka ja on tehtävä ihan kaikkensa palautumisen eteen ollakseen mahdollisimman hyvässä kunnossa, Robin Lod kertasi.

– Mutta eipä meillä pelaajilla ole ollut tässä paljon valtaa valita pelipäiviä. Näillä mennään mitä on annettu. Tehdään kaikkemme, että ollaan mahdollisimman hyvässä kunnossa, Lod jatkoi.

Rasmus Schüller vastaili maanantaina rauhallisena median kysymyksiin.

Belgian maajoukkueen ja Manchester Cityn tähtipelaaja Kevin De Bruyne avautui jalkapalloilijoiden pelimääristä jo viime viikolla.

– Meillä ei ole mitään sanavaltaa. Ulkopuolella ei tajuta, miltä pelaajista tuntuu kauden jälkeen. Mutta ei ole järkeä sanoa tästä mitään, mikään ei kuitenkaan muutu, De Bruyne mutisi.

Schüller nosti esiin myös pienen mutta aiheellisen huolen. Siitäkin huolimatta, että suomalaiskaksikko totesi yhdestä suusta tilanteen olevan kaikille joukkueille sama.

– Siitä taitaa olla ihan tutkimustietoakin, että loukkaantumisriskin kannalta on aika iso ero, onko pelin välissä kaksi vai kolme päivää.

Kanervan mukaan Huuhkajissa seurataan kuormitusta pelaajakohtaisesti niin harjoitusten kuin pelin jälkeen, ja harjoituksia suunnitellaan sen mukaan, miten pelaajat ovat rasituksesta palautuneet.

– Seuraava kysymys on varmaan, tuleeko kokoonpanoon muutoksia Bosnia-ottelusta? Voin sanoa, että tulee.

Yksi pelaaja, jota monet odottivat jo lauantaina nurmelle, on hyökkääjä Joel Pohjanpalo. Päättyneellä kaudella suomalaishyökkääjä iski Turkin liigassa 16 maalia varsin maltillisilla peliminuuteilla ja sijoittui maalipörssin neljänneksi.

Moni näkisi mielellään huippuvireisen Joel Pohjanpalon Teemu Pukin vierellä hyökkäyksessä.

Maaliskuun puolivälin jälkeen Pohjanpalo sai vain kerran pelata täydet peliminuutit. Kanervan mukaan ei ole kyse siitä, etteikö tulikuuma maalitykki olisi käytettävissä.

– Vaihdot tehdään aina pelitilanteiden mukaan. Mitään loukkaantumista hänen kohdallaan ei ole, Kanerva sanoi.

Tiistai-iltana Helsingissä vastaan marssiva Montenegro kukisti lauantai-iltana kotikentällään hieman yllättäenkin Romanian 2–0.

– He ovat kahden ottelun voittoputkessa ja tilastojen puolesta voitto Romaniasta oli ansaittu: maalintekoyritykset 14–7, laukaukset maalia kohti 5–1 ja maalipaikat 9–2, Kanerva luetteli.

Ottelu alkoi kolme tuntia myöhemmin kuin Huuhkajien peli, minkä lisäksi Montenegro on vielä joutunut matkustamaan Suomeen.

Suomella on rasituksesta huolimatta selvä lepoetu. Kanervan puheiden perusteella molemmat joukkueet kierrättävät hieman kokoonpanoa.

– Montenegro on hyvä vastahyökkäysjoukkue ja he puolustavat todella tiiviisti, joten ylihyökkääminen voi kostautua. On mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon he kierrättävät pelaajia. Heillä on mahdollisuus pelata kahden ja kolmen topparin systeemeillä.