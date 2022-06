Lukas Hradecky astuu isoihin saappaisiin – paljastaa nyt ”mistä alkaisi käydä lämpöisenä”

Huuhkajat isännöi lauantaina Bosnia-Hertsegovinaa, joka on sille viime vuosilta hyvin tuttu vastustaja.

Lukas Hradecky on nyt Huuhkajien kapteeni.

Lohkovoitto ja sitä myöten nousu korkeimmalle tasolle A-liigaan sekä EM-jatkokarsintapaikka. Siinä ovat Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajan Markku Kanervan suunnitelmat Kansojen liigan kaudelle.

Suomi isännöi lauantaina Olympiastadionilla Bosnia-Hertsegovinaa, joka on sille viime vuosilta tuttu vastustaja. Bosnia-Hertsegovina oli Huuhkajien kanssa samassa karsintalohkossa sekä edellisissä EM- että MM-karsinnoissa. Huuhkajien kanssa samassa Kansojen liigan lohkossa pelaavat myös Romania ja Montenegro.

– Valmistautuminen on mennyt ihan hyvin, ja pelaajat ovat terveitä. Olemme päässeet harjoittelemaan suunnitelmien mukaan, vaikka harjoituskentät eivät välttämättä ole olleet ihan priimaa, Kanerva sanoi Huuhkajien tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Suomi pelaa Kansojen liigaa kesäkuussa tiiviissä tahdissa. Joukkue isännöi Montenegroa kolme päivää Bosnia-ottelun jälkeen. Vieraspelit Romaniaa ja Bosnia-Hertsegovinaa vastaan ovat 11. ja 14. kesäkuuta. Urakka päättyy syyskuussa.

– Selvää on, että kuormitusta ja lihaskireyttä on joillakuilla pelaajilla. Avauskokoonpanoon on valinnanvaraa, Kanerva sanoi.

Monissa papereissa Romania on ennakkoon lohkon hienoinen voittajasuosikki.

– Lohkosta tulee varmasti hyvin tasainen, Kanerva tiivisti.

Markku Kanerva leipätyössään valmentamassa.

Huuhkajilla on pääasiassa hyviä muistoja viime vuosien Bosnia-otteluista, sillä neljän keskinäisen kamppailun saldona on kaksi voittoa, yksi tasapeli ja yksi tappio.

– Vastustajan joukkueessa on paljon samoja nimiä ja avainpelaajia, mutta on siellä muutoksiakin tullut. Taitava joukkue se on, mutta olemme näyttäneet, että pystymme voittamaan heidät, Kanerva sanoi.

Suomi pelaa Kansojen liigan toiseksi korkeimmalla tasolla B-liigassa. Lohkon voittaja nousee A-liigaan ja saa EM-jatkokarsintapaikan. Lohkojumbo putoaa C-tasolle.

– Tärkeintä on säilyttää tasomme, ettei matsien välillä tulisi isoja heilahteluita. Stabiili suoritus, oli kentällä kuka tahansa, Kanerva linjasi.

Bosnia-Hertsegovinalle viime vuodet ovat olleet haastavia. Maa jäi Huuhkajien taakse niin EM- kuin MM-karsinnoissa. Harjoituspelit mukaan lukien Bosnia-Hertsegovinan tämän ja viime vuoden saldo on melko synkkä: 15 ottelua, joista kolme voittoa, kuusi tasapeliä ja kuusi tappiota.

Bosnia-Hertsegovinan pelin sielu on ollut vuosia keskikenttämies Miralem Pjanic. Hyökkäyspäässä konkarikärki Edin Dzeko on edelleen esimerkiksi keskityspalloissa hyvin vaarallinen.

Yksi viime aikojen muutoksista Huuhkajissa on, että maalivahti Lukas Hradecky on noussut joukkueen kapteeniksi. Monivuotinen kapteeni Tim Sparv ilmoitti pelaajauransa loppumisesta viime joulukuussa.

– Sama Luke olen edelleen. Omalla turkulaisella tyylilläni johdan, kannustan ja jeesaan jätkiä. Aika paljon pitäisi olla perseilyä, jotta alkaisin käydä lämpöisenä, Hradecky sanoi perjantaina.