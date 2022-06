Joel Pohjanpalo kävi kovan taistelun Mario Balotellin kanssa – kertoo nyt näkemyksensä kohutähdestä

Huuhkaja-hyökkääjistä myös Marcus Forssin päättynyt sarjakausi sujui lainamiehen roolissa.

Suomen jalkapallomaajoukkueen ykköshyökkääjän Teemu Pukin paikka Englannin Valioliigasta pudonneen Norwichin avauskokoonpanossa on kiveen hakattu, mutta Huuhkaja-kärjistä Joel Pohjanpalo ja Marcus Forss ovat joutuneet hakemaan peliminuutteja lainasopimuksilla muualta kuin omista seuroistaan.

Pohjanpalon pelaajaoikeudet omistaa Saksan bundesliigajoukkue Leverkusen, joka lainasi suomalaishyökkääjän viime kaudella Turkin liigan Rizesporiin. Pohjanpalo kiitti vastuusta ja kamppaili sarjan maalikuninkuudesta tehtyään 16 maalia. Demirsporin kohukärki Mario Balotelli teki kaksi maalia enemmän.

– Iso kaveri, erittäin vahva kaksinkamppailuissa. 18 maalia Turkin liigassa osoittaa, ettei Balotelli ole huono pelaaja, vaikka ei puolustuspeliin juuri osallistukaan, Pohjanpalo arvioi.

Pohjanpalolla on pitänyt viime aikoina kiirettä – ja pitää vastaisuudessakin.

– Viime viikonloppuna oli polttarit formula ykkösten Monacon gp:n yhteydessä. Hieno kokemus, upea reissu, 27-vuotias Pohjanpalo paketoi.

Juhannuksena hänelle ja Catharina-puolisolle soivat hääkellot Ranskan Nizzassa.

Pohjanpalo tuntee lauantaina Helsingin Olympiastadionilla Kansojen liigassa Suomea vastaan asettuvan Bosnia-Hertsegovinan paremmin kuin hyvin. Maat ovat kohdanneet viime vuosina taajaan, muun muassa MM-ja EM-karsinnoissa.

– Jotkut maat tulevat maaotteluissa vastaan useammin kuin toiset. Bosnia-Hertsegovina on ailahtelevainen joukkue. Se on välillä hyvin vaarallinen, välillä sillä ei kulje mikään, Pohjanpalo kuvailee.

Joel Pohjanpalo on ollut luotettava maalitykki Huuhkajille ja seurajoukkueilleen.

Bosnia-Hertsegovinan tunnetuin pelaaja on Italian Serie A:n Interin konkarihyökkääjä Edin Dzeko. 36-vuotias Dzeko on osunut pelaamissaan 120 maaottelussa 61 kertaa, mutta jäänyt viime vuosien kahdessa Suomi-kohtaamisessa maalitta.

– On helpompi valmistautua otteluun, kun vastustaja on ennestään tuttu, Pohjanpalo sanoo.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa on ynnäillyt ottelukalenteriin Huuhkajille Kansojen liigassa tiukan ohjelman. Suomi kohtaa B-liigan lohkossa 3 Bosnia-Hertsegovinan jälkeen ensi tiistaina kotonaan Montenegron, reilun viikon päästä vieraissa Romanian ja 17. kesäkuuta vieraissa uudelleen Bosnia-Hertsegovinan.

Päävalmentaja Markku Kanervalla on otteluruuhkassa painava syy kierrättää pelaajia.

– Ei joukkueessamme varmaan kukaan vedä neljää 90-minuuttista, Pohjanpalo naurahtaa.

Hänen Turkin-kautensa sujui henkilökohtaisessa katsannossa mainiosti, mutta Rizesporin kevät päättyi pettymykseen, putoamiseen sarjaporrasta alemmas.

– Pystyin kamppailemaan jopa maalikuninkuudesta, vaikka joukkueessamme ei ollut helppoa päästä tekopaikkoihin.

Pohjanpalolla on sopimuksestaan Leverkusenin kanssa vielä vuosi jäljellä. Eurooppalaisseuroissa on kiinnostusta häntä kohtaan.

– Tilanne on päällä. Seuralla on valtit käsissään. Varmasti Leverkusen haluaa mahdollisesta siirrosta jotain vastineeksi, Pohjanpalo järkeilee.

Marcus Forssin pelaajaoikeudet omistava Brentford pelasi sarjanousijaksi Englannin Valioliigassa jopa sensaatiomaisen kauden. 13. sija on nousijalle kelpo saavutus, kun kaksi muuta nousijajoukkuetta Norwich ja Watford palasivat hissiliikkeellä porrasta alemmas, Valioliigasta Championshipiin.

Marcus Forss kaipaa lisää peliminuutteja.

Forssin iloa himmensi hieman, että kausi kului enimmäkseen lainapelaajana Championshipin Hullissa, joka uusi sarjapaikkansa. 22-vuotias hyökkääjä kertoo ottavansa oppia toisen sarjatason kokemuksistaan.

– Tärkeintä minulle on peliaika, että pääsen pelaamaan. On ollut puhe, että lähden kesäloman jälkeen Brentfordin treenileirille. Katsotaan sitten, miten käy, Forss pohtii.

Brentfordin julkisuusarvo nousi roimasti helmikuussa, kun Tanskan maajoukkuemies Christian Eriksen liittyi joukkueeseen.

– Oli mukava nähdä läheltä tuon tason pelaaja. Eriksen toi joukkueeseen uudet standardit, Forss kehuu.

Hän ei sanomansa mukaan yllättynyt Brentfordin oivista otteista Valioliigassa.

– Ei tullut vastaan yhtään peliä, että vastustaja olisi pelannut meidät ulos kentältä, Forss muotoilee.