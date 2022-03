Fifan löperö rangaistus ei yllättänyt Tim Sparvia – takinkäännös ilahdutti: ”Urheilu on Putinille egotrippi”

Huuhkajien entinen kapteeni on myös aloittanut järjestelyt asuntonsa antamisesta pakolaisten käyttöön.

Jalkapallomaajoukkueen entinen kapteeni Tim Sparv kiittelee maanantai-iltana tullutta tietoa, jonka mukaan kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on sittenkin päättänyt sulkea Venäjän kaikista kansainvälisistä kilpailuista.

Yhteiskunnallisissa asioissa aktiivinen Sparv kertoo Ilta-Sanomille samaan hengenvetoon, että Fifan alkuperäinen rangaistus, jonka löperöyttä kritisoitiin ympäri jalkapalloilevan maailman, ei yllättänyt häntä ollenkaan.

– En voi sanoa, että se olisi yllättänyt. Oli mahtavaa nähdä, millaisessa rintamassa Ruotsi, Puola ja Tshekki seisoivat, kun kieltäytyivät Venäjän kohtaamisesta (MM-jatkokarsinnassa). He loivat yhdessä tilanteen, jossa halusivat potkia Venäjän ulos ja laittaa painetta Fifaan, Sparv kertoi maanantaina.

Sparv muistuttaa, että isot instituutiot kääntyvät hitaasti. Fifa on perinteisesti reagoinut hyvin hitaasti ja penseästi poliittisiin asioihin, etenkin silloin, kun ne yhdistyvät suurten liittojen merkittäviin kilpailuihin tai kumppaneihin.

Fifa ehti sunnuntaina päättää, että se sallii Venäjän pelaavan maaliskuun karsintaottelut. Tuon päätöksen mukaan maa olisi joutunut ottelemaan puolueettomalla maaperällä neutraalin lipun alla ja nimellä ”Venäjän jalkapalloliitto”. Maanantaina Fifa käänsi takkinsa ja sulki Venäjän kilpailuistaan. Samoin teki Euroopan jalkapalloliitto Uefa.

Nyt Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan pakotti konservatiivisen Fifankin toimimaan.

– Päätös on oikea. Se on silti todella ikävä juttu yksittäisille urheilijoille, samoin kuin tietysti kaikki maailmanlaajuiset sanktiot tavallisille venäläisille. Mutta ne ovat silti sellaisia asioita ja signaaleja, joita on nyt tehtävä. Jokaisella pienelläkin teolla on kumulatiivinen vaikutus.

Urheilu on merkittävä propagandan työkalu Venäjän presidentille Vladimir Putinille, Sparv muistuttaa. Urheilumaailman kova reaktio näkyy ja tuntuu Venäjällä eristyksenä kansallisesti merkittävistä tapahtumista.

– Urheilu on Putinille egotrippi. Hän nauttii sen tuomasta huomiosta ja menestyksestä. Hän haluaa olla keskiössä isoissa peleissä. Nyt sattuu, koska on viimeinen kerta, kun isot kisat järjestetään siellä pitkään aikaan. Lisäksi nyt jää juhlimatta paljon menestystä.

Sparv kertoo pohtineensa kuumeisesti vaimonsa Jitkan kanssa, miten voisi auttaa Ukrainan tilanteessa. Jitka on ollut mukana mielenosoituksissa Prahan keskustassa. Tim Sparv puolestaan kertoi Twitterissä haluavansa antaa Vaasassa sijaitsevan asuntonsa pakolaisperheen käyttöön.

Kyse ei ole pelkästä julkisuustempusta. Kartoitus asian järjestämiseksi on jo käynnissä.

Tim Sparv sai uransa kruununa juhlia Suomen mestaruutta.

– En varmastikaan ole ainoa ihminen, joka on miettinyt nyt sodan aikana, että mitä voisi tehdä ollakseen avuksi ihmisille. Totta kai voi jakaa tietoa, lahjoittaa rahaa ja sellaista. Eilen jotenkin iski, että vitsi, mun asunto Vaasassa, siinä olisi loistava tilaisuus majoittaa ukrainalainen perhe jos se sopii.

Sparv käyttää asuntoa harvakseltaan. Hän asuu Prahassa perheensä kanssa. Jos asunto päätyisi pakolaismajoitukseen niin liki 15 vuotta maailmalla pelannut ammattifutaaja kertoi löytävänsä aina tarpeen tullen itselleen yösijan äitinsä luota, jos Vaasaan sattuisi samaan aikaan.

Sparv kertoo ottaneensa yhteyttä mm. kotimajoitusverkostoon sekä Homes for Ukraine -sivustoon levittääkseen sanaa vapaana olevasta asunnosta.

– Minulle se on pieni asia, mutta jollekin muulle se voi olla todella tärkeä.

34-vuotias pitkän linjan keskikenttäpelaaja kertoi uransa päättymisestä viime joulukuussa. Viimeinen pysäkki hänen urallaan oli HJK. Hän kipparoi Suomea kesällä historiallisessa EM-turnauksessa ja puki Huuhkajien paidan ylleen 84 kertaa.