Huuhkajien topparit Paulus Arajuuri ja Joona Toivio jättivät tunteikkaat jäähyväiset faneille: ”Huikea matka”

Huuhkajien alakerran pitkäaikainen kivijalka väistyi, kun Paulus Arajuuri ja Joona Toivio lopettivat uransa maajoukkueessa.

Yksi aikakausi päättyi myöhään tiistai-iltana, kun Suomen MM-karsintaurakan päättäneen tappiollisen Ranska-ottelun jälkeen joukkueen EM-kisoihin johdattanut topparipari jätti tunteikkaat jäähyväiset maajoukkuepeleille.

Paulus Arajuuri ja Joona Toivio istuivat ottelun penkillä, mutta valtasivat ansaitun paikkansa valokeilassa ottelun jälkeen. Maajoukkueen kannattajien Pohjoiskaarre hyvästeli EM-joukkueen kivijalan upeasti, ja kovaääninen laulu sai topparit herkistymään.

– Tunnen haikeutta ja ylpeyttä. Huikea matka tämä on ollut, olen saanut kokea niin paljon tämän äijän ja tämän joukkueen kanssa, Toivio sanoi VSportin haastattelussa viitaten vieressään seisovaan Arajuureen.

– Kiitollisuutta. Samaan aikaan totta kai suuri harmitus siitä, että yksi unelma ei tänään toteutunut. Uskomaton joukkue. Olen niin kiitollinen näistä vuosista ja tästä joukkueesta. Joukkuekavereista ja tästä partnerista. Olen saanut kokea niin paljon sellaista, mitä en koskaan kuvitellut pääseväni kokemaan. Mikä jalkapallokulttuuri Suomessa on! Miten hyvin hyvin nuo nuoret äijät pelasivat, on syytäkin meidän vanhojen lähteä pois tieltä. Suomen jalkapallo on hyvissä käsissä. Olen ihan pirun ylpeä ja kiitollinen, herkistynyt Arajuuri purki omia tuntojaan.

Molemmat herrat olivat otettuja tavasta, jolla fanit heidät hyvästelivät. Kannattajat eivät ole unohtaneet, millä tavalla toverukset ottivat Huuhkajien keskuspuolustuksen haltuun Markku Kanervan aikakauden alettua.

– Se oli ikimuistoinen hetki, en pysty sanoin kuvailemaan. Olen todella kiitollinen meidän faneistamme, Toivio sanoi.

– Se miten Pohjoiskaarre ja koko Suomi ovat lähteneet mukaan tähän juttuun on uskomatonta. Veikkaan että Ranskan pelaajatkin ovat ihmeissään siitä, millainen jalkapallokulttuuri Suomessa on meneillään. Ei löydy sanoa, aivan uskomaton tunnelma tällä stadionilla. Kiva päästä jatkossa yleisöön katsomaan pelejä, Arajuuri jatkoi.

Tulevaisuudessa Arajuuri nähdään ehkä katsomossa, mutta vielä viime kesän EM-kisoissa hän ja Toivio luutivat jokaisen ottelun nurmella. He pääsivät kokemaan jotain sellaista, mitä kukaan aiempi Suomen maajoukkuepelaaja ei ole kokenut.

– Olen tosi ylpeä siitä, että saimme kokea arvokisat ja viedä tämän joukkueen sinne ensimmäisen kerran, Toivio sanoi, mutta herkän mielentilan takia sanoja oli jälleen hankala löytää.

– Juuri nyt ei oikein löydy sanoja. Tämä kaikki tuntuu niin epätodelliselta. Mutta kuten sanoimme, saimme kokea tämän joukkueen kanssa jotain uskomatonta. Ne eivät tule jäämään viimeisiksi kisoiksi. Suomen jalkapallo on hyvissä käsissä ja näyttää hyvältä, Arajuuri säesti.

Sekä herrat itse että täysi Olympiastadion olisivat halunneet, että kaksikon urat jatkuvat ainakin ainakin jatkokarsintoihin asti, mutta se jäi tällä kertaa haaveeksi. Upean maajoukkueuran tehnyt sympaattinen parivaljakko sai kuitenkin kauniit jäähyväiset Helsingin pimeässä illassa.