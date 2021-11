Upea hetki Olympiastadionilla! Paulus Arajuuri ja Joona Toivio päättivät maajoukkueuransa tunteikkaasti

Paulus Arajuuren ja Joona Toivion urat maajoukkueessa tulivat päätökseen.

Helsingin olympiastadionilla nähtiin upeita hetkiä Huuhkajien tappioon ja pettymykseen päättyneen MM-karsintaottelun jälkeen.

Pohjoiskaarre piti hurjaa ääntä Huuhkajille, etenkin Paulus Arajuurelle ja Joona Toiviolle, jotka ilmoittivat maajoukkueuriensa päättymisestä Ranska-tappion jälkeen.

Arajuuren ja Toivion kunniaksi laulettiin, ja pelaajat vastasivat kannattajille pukeutumalla ”Pohjoiskaarre, kiitos kaikesta” -paitoihin. Hetki oli tunteikas.

Suomen päävalmentaja Markku Kanerva otti ottelun jälkeisessä Viaplayn haastattelussa esille kaksi kokenutta toppariaan.

– Haikeat fiilikset, kaksi meidän maajoukkuepelaajaa lopettaa uransa tähän päivään. Upeat urat takana Huuhkajissa, Paulus Arajuuri ja Joona Toivio ovat saaneet maajoukkueurat päätökseen, he ilmoittivat sen tuossa joukkueelle, Kanerva totesi.

– Mulla on henkilökohtaisesti pitkä taival molempien kanssa. He ovat antaneet sydämensä ja sielunsa Huuhkajille ja olleet iso osa tätä upeaa tarinaa, joka tässä on koettu.

Tappio Ranskalle ja Ukrainan voitto Bosniasta samaan aikaan pelatussa ottelussa tarkoittaa sitä, että Huuhkajat sijoittui Euroopan MM-karsintalohko D:ssä kolmanneksi. Ukraina ohitti 2–0-voitollaan Suomen ja sijoittui toiseksi ja nappasi paikan jatkokarsintoihin. Ranska etenee Qatarin MM-kisoihin lohkokärkenä.

– Surullisia tuntoja. Tästä hyvästä esityksestä huolimatta ei saatu toivottua tulosta eikä Bosniasta apuja, Kanerva harmitteli.

– Täytyy olla ylpeä siitä. Meillä oli maailmanmestarit vastassa ja pantiin hanttiin. Se ei riittänyt, pari maalia he pääsivät tekemään. Pettynyt olo totta kai , tiedettiin haasteen vaativuus, tänään ei vain riittänyt, päävalmentaja myönsi.