Huuhkajatuomio: Suomen raju taistelu kaatui yhteen vaihtoon – italialaistuomarin päätös oli ”ihan turha”

IS:n raati niputtaa Huuhkajien esityksen Ranskaa vastaan tiistai-iltana.

Ranska kukisti Suomen 2–0 MM-karsintojen päätösottelussa myöhään tiistai-iltana. Tappio tarkoitti sitä, että Huuhkajat jäi D-lohkon kolmanneksi ja haaveet jatkokarsinnoista menivät säpäleiksi.

IS ruotii pelipäivän kuumimmat puheenaiheet totuttuun tapaan. Tuomiossa ovat tällä kertaa toimittajat Saku-Pekka Sundelin ja Tony Pietilä sekä IS:n jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki.

Saku-Pekka Sundelin

Puheenaihe

Suomi jätti itselleen liian ison urakan MM-karsinnan päätöskierrokselle. Huuhkajien peliesitys Ranskaa vastaan oli kelvollinen, mutta kun Bosniasta ei tullut apuja, oli hallitsevan maailmanmestarin kaataminen jo liikaa pyydetty. Jatkokarsinnasta olisi ollut vielä pitkä matka kisoihin, mutta olisipa ollut odotettavaa keväälle.

Punainen kortti

Kotiottelu Ukrainaa vastaan lokakuussa oli lopulta karsintojen ratkaiseva kamppailu. Se oli heikko ottelu, jossa Suomelle tuli kaksi epätyypillistä virhettä. Ne maksoivat lohkon kakkospaikan. Ottelua voidaan pitää myös uuden alkuna, sillä sen jälkeen Markku Kanerva teki pikaisen nuorennusleikkauksen.

Tähti

Karim Benzema ei pelannut kuin puolisen tuntia, mutta hänen tultuaan kentälle Ranska ratkaisi kamppailun. Joukkue on jo pidemmän aikaa käynyt pelien aikana pienin kierroksin, mutta pirskahdellut sitten, kun on ollut siihen tarve. Tulikuuma Benzema taistelee maailman parhaan pelaajan palkinnosta tällä hetkellä.

Karim Benzema teki ottelun voittomaalin.

Tyyli

Robert Ivanov näytti Veikkausliigassa välillä flegmaattiselta ja välinpitämättömältä, mutta se johtui siitä, että topparilla oli tylsää, koska hän oli liian hyvä sarjaan. Ivanov on ottanut nopeasti johtavan roolin Huuhkajien puolustuksessa ja avaa myös peliä hienosti. Rento ja huoleton tyyli hämäävät.

Ilmiö

Erään aikakauden loppu. Stadionilla nähtiin liikutusta ja suoranaista itkua, kun Paulus Arajuuri ja Joona Toivio jättivät jäähyväiset maajoukkueessa. Kaksikosta kasvoi myöhäisellä iällä Suomen versio Leonardo Bonuccille ja Giorgio Chiellinille, jotka olivat joukkueen henki, ruumis, sielu ja sydän.

Joona Toivio (vas.) ja Paulus Arajuuri saivat katkeransuloiset jäähyväiset.

Tony Pietilä

Puheenaihe

Ei tullut Bosnialta apuja. Huuhkajat onnistui herättämään Ukraina-tappion jälkeen osittain roskiin heitetyt haaveet kisapaikasta uudelleen, mutta päätöskierrokselle jäänyt urakka oli sittenkin liian raju. Vielä ei tullut sitä virstanpylvästä, että Suomi jatkaisi pelejään MM-karsintojen lohkovaiheen jälkeen, mutta aina tulee uudet karsinnat.

Punainen kortti

Täysi Olympiastadion on kaunis näky, mutta kymmenien metrien vessajonot eivät niinkään. Saniteettitilojen tarpeen arviointi on epäonnistunut Stadikan remontissa pahanpäiväisesti. Uusittu pyhättö näyttää kyllä upealta, mutta valitettavasti on tunnustettava faktaksi, ettei se ole palvele asiakasta sillä tavalla, kuin 2020-luvun urheiluareenan kuuluisi.

Tähti

Ranska pystyi ottamaan hieman ennen tunnin täyttymistä Karim Benzeman kentälle. Sen jälkeen nähtiinkin nopeasti ero maailmantähtien ja hyvien pelaajien välillä. Benzema tarvitsi yhden pallon boksiin ja peli oli 0–1. Hetken kuluttua Kylian Mbappé sai ensimmäistä kertaa hieman tilaa laidallaan ja karkasi tylysti maalintekoon. Tähdet olivat tähtiä.

Tyyli

Suomen pelirohkeus oli ensimmäisen 25 minuutin jälkeen ihailtavaa. Etenkin Urho Nissilä, Glen Kamara ja Robin Lod olivat ilmentymiä tästä. Palloa uskallettiin pelata ahtaisiin tiloihin, uskallettiin ottaa se haltuun seillä ja pelata näppärästi eteenpäin. Vaadittuun tulokseen se ei riittänyt, mutta Suomi lähti pelaamaan kuten pitikin.

Ilmiö

Luotettava topparipari Joona Toivio ja Paulus Arajuuri lopettivat maajoukkueuransakin yhdessä. Kentällä kaksikkoa ei Ranskaa vastaan nähty, mutta ottelun jälkeen herrat varastivat ansaitusti show’n. Päätös oli katkeransuloinen. Homman piti jatkua jatkokarsintoihin, mutta toisaalta yleisö antoi upealle kaksikolle upeat jäähyväiset Helsingin pimeässä myöhäisillassa.

Marko Rajamäki

Puheenaihe

100 maaottelua. Teemu Pukki nosti itsensä Ranska pelissä isojen Huuhkaja legendojen joukkoon. Ennen Pukkia vastaavaan oli yltänyt vain Jari Litmanen, Jonatan Johansson, Sami Hyypiä ja Ari Hjelm. Hienoja ja tärkeitä pelaajia kaikki. Heitä ei kuitenkaan pidä verrata keskenään, vaan kunnioittaa kutakin yksilöä omana itsenään.

Punainen kortti

Italialaiselle tuomarille Marco Guidalle. Pelin alussa annettu keltainen kortti Rasmus Schüllerille oli ihan turha. Aikainen kortti häiritsi erinomaisen pelin pelannutta Schülleriä etenkin puolustuspelaamisen osalta. Schüller ei voinut kortin jälkeen viedä taklauksia loppuun saakka, joten tärkeitä pallonriistoja jäi saamatta.

Tähti

Huuhkajien topparikolmikko Daniel O’Shaughnessy, Robert Ivanov ja Leo Väisänen. Tämä kolmikko oli erinomainen jo edellisessä Bosnia-pelissä. Erinomaiset otteet jatkuivat maailmanmestareita vastaan. Kolmikko on hyvällä matkalla ja toivotaan, että heistä saadaan Huuhkajien tarvitsema muuri Lukas Hradeckyn eteen.

Toppari Leo Väisänen vakuutti Suomen takalinjoilla.

Tyyli

Pasi Rautiainen. Entinen huippupelaaja ja nykyinen huippuvalmentaja sekä studiotähti kävi tyylikkäästi ja ansaitusti noutamassa Palloliiton Hall of Fame -nimityksen. Puku oli asiallinen ja jalassa oli Adidaksen kengät, tietenkin.

Ilmiö

Taktiset varioinnit pelistä toiseen. Markku Kanerva lähti haastamaan maailmanmestareita peluuttamalla täysin vasenjalkaista Jere Urosta oikean wing-backing paikalla. Ajatuksena oli saada Uronen pallolliseksi hyökkäysalueella ja kuljettamaan laidasta sisään. Idea ei ollut huono, mutta pallossa Jere oli liian harvoin. Näin ollen hän joutui keskittymään puolustustehtäviin suurimman osan pelistä.