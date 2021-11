Huuhkajatuomio: Suomi otti yhden kaikkien aikojen loistokkaimmista voitoistaan! Nämä miehet ovat kasvaneet Huuhkajien uusiksi päälliköiksi

Ilta-Sanomien raati arvioi Suomen upean voiton Bosnia ja Hertsegovinasta.

Suomi otti lauantaina askeleen lähemmäksi MM-jatkokarsintapaikkaa voittamalla Bosnia ja Hertsegovinan vieraissa 3–1 maalintekijöinään Marcus Forss, Robin Lod ja Daniel O’Shaughnessy.

IS:n Tuomiossa pelin käyvät läpi toimittajat Saku-Pekka Sundelin ja Janne Kosunen sekä asiantuntija Marko Rajamäki.

Saku-Pekka Sundelin

Puheenaihe

Tiistai, yli 30 000 katsojaa Olympiastadionilla, vastassa hallitseva maailmanmestari ja panoksena paikka jatkokarsintaan. Huuhkajat ei pysähtynyt EM-kisaunelman täytyttyä. Joukkue sai kisaesityksistään ansaittua kritiikkiä, mutta nyt se on Bosnia-voitollaan lähellä jatkopaikkaa kovasta MM-karsintalohkosta. Siinä sivussa on tehty jonkinlainen nuorennusleikkauskin.

Punainen kortti

Jukka Raitala sai jo punaisen kortin harkitsemattomasta liu’ustaan, joten pakko antaa punainen Bosnian joukkueelle. Kotijoukkue oli lauantaina niin heikko, että tällaisilla otteilla se ei avita Suomea tiistaina kohdatessaan Ukrainan. Bosnian surkeus ei ole mitään Suomelta pois. Huuhkajat pelasi yhden kaikkien aikojen vieraspeleistään.

Tähti

Markku Kanerva on laittanut melkein koko puolustuslinjan uusiksi EM-kisojen jälkeen. Paulus Arajuuri ja Joona Toivio istuivat penkillä Leo Väisäsen, Robert Ivanovin ja Daniel O’Shaughnessyn luutiessa toppareina. O’Shaughnessy iski maalin ja Väisänen syötti voitto-osuman. Lopussa vielä varman maalin estäneestä Väisäsestä on kasvamassa Huuhkajien johtava puolustuspelaaja.

Tyyli

Tapa, jolla Suomi pelasi yli puolet ottelusta yhden pelaajan vajaalla oli häikäisevä. Miesalivoimaa tuskin huomasi Huuhkajien jatkettua hyökkäämistä huippuottelun pelanneiden Teemu Pukin, Robin Lodin ja Glen Kamaran johdolla. Kaiken kukkuraksi Suomi iski kaksi maalia vajaalla. Marcus Forssin tuuletus avausosumassa enteili ottelun kulkua. Avaukseen nostettu Forss laittoi sormet korvilleen – ja kyllähän Zenican yleisö oli lopussa hiljaa.

Ilmiö

Suomi hukkaa rangaistuspotkuja 45 vuoden välein. Jari Malmgren 1931 Norjaa vastaan, Ari Mäkynen 1976 Luxemburgia vastaan ja Teemu Pukki 2021 Bosniaa vastaan ovat tiettävästi ainoat maajoukkueessa rangaistuspotkussa epäonnistuneet. Huuhkajilla oli Zenicassa varaa tuhria pilkun lisäksi pari paikkaa ja ottaa ulosajo, eikä voitto siitä huolimatta ollut oikein uhattuna.

Marko Rajamäki

Puheenaihe

Bosnia ja Hertsegovinan kapteeni Edin Dzeko. Päävalmentaja Petevin mukaan Dzekon pelaaminen varmistettiin vasta pelipäivän aamuna. Huuhkajien kannalta oli hyvä, että Dzeko jäi katsomon puolelle. Erittäin vahvana boksipelaajana hän olisi ollut haastava pideltävä, kun keskityksiä satoi sisään Suomen maalin edustalle sekä oikealta että vasemmalta.

Punainen kortti

Asiantuntijoille, jotka epäilivät, ettei Huuhkajien kolmikkoa Toivio–Sparv–Arajuuri voi korvata. Nyt me tiedämme, että myös tämä kivikova kolmikko on korvattavissa. Iso respect kolmikolle Ivanov–Schüller–Väisänen ja tietenkin valmennustiimille.

Robert Ivanov (vas.) ja Leo Väisänen pitivät pintansa kovassa Bosnia-ottelussa.

Tähti

Rasmus Schüller. Kokenut keskikenttäpelaaja on kehittynyt Djurgårdenissa aivan uudelle tasolle. Ruotsissa Schüller pelaa mestaruudesta ja Huuhkajissa hän on täyttänyt kapteeni Tim Sparvin isot saappaat. Pallollisesti hän on aina ollut hyvä pelaaja, mutta nyt myös pelin ennakointi, sijoittuminen ja pelitilannekovuus ovat kansainvälistä tasoa.

Tyyli

Huuhkajien kannattajien sitoutuminen. Zenicaan matkusti kourallinen Huuhkajien kannattajia. Matkalle lähtiessä heillä ei ollut tietoa edes stadionille pääsemisestä. Onneksi sisään päästiin, Maamme-laulu lähti tyylillä ja joukkue sai ansaitsemansa tuen pelin aikana. Ystävät, tulkaa ehjinä vielä kotiin.

Ilmiö

Huuhkajien venymiskyky. Bilino Polje -stadion oli Huuhkajille ennestään tuttu paikka. Vuonna 2019 pelatussa EM-karsintaottelussa Bosnia ja Hertsegovina oli pelin jokaisella osa-alueelle parempi kuin Huuhkajat. Markku Kanerva taustajoukkoineen onnistui nyt pelisuunnitelmassaan täydellisesti ja se mahdollisti Huuhkajille eväät voittoon saakka. Panokset tiistain Ranska-ottelussa ovat nyt huikeat.

Janne Kosunen

Puheenaihe

Yksi Suomen harvinaisista suurista vierasvoitoista! Tuhrittu rankkari ja yli puolet matsista miesalivoimalla, silti täysi pistepotti. Paljon on suomalainen futisväki nähnyt ja kokenut, mutta niin vain löytyy uutta ”kaikkien aikojen” listalle. Tämän myönsi myös päävalmentaja Markku Kanerva, joka oli selvästi liikuttunut voitosta ottelun jälkeen.

Punainen kortti

Jukka Raitala otti sellaisen ihan kirjaimellisesti, mutta Tuomiossa punainen menee Bosnialle, joka ei pystynyt hyödyntämään miesylivoimaansa millään tavalla. Jos Suomelle väkisin haluaa sovitella punaista, niin Teemu Pukki hukkasi ensimmäisellä puoliajalla kaksi huippupaikkaa, muun muassa rankkarin. Hän tosin hyvitti tätä syöttämällä Marcus Forssin avausmaalin.

Tähti

Uudet huuhkajat. Robert Ivanov ja Leo Väisänen ovat ottaneet jättiharppauksia kuluvissa MM-karsinnoissa, tulokas Urho Nissilä on yllättänyt kaikki ja kokeneen Rasmus Schüllerin arvo maajoukkueelle kasvaa koko ajan. Koko joukkueen henkinen kypsyys vakuutti lauantaina vaikeassa tilanteessa.

Tyyli

Minkä Bosnia tekee, Huuhkajat vähintään yhtä hyvin! Kotijoukkueen kavennusmaali tuli sivuvaparista, ja tv-ruudun äärellä alkoi itää pelko Bosnian kiristä. Mitä vielä! Lähes heti perään Robin Lod antoi sivuvaparin, josta Daniel O’Shaughnessy ohjasi helpottavan 1–3-maalin. Näytti paitsiolta, mutta läpi meni VARilta niin, että heilahti.

Ilmiö

Vuoden futishuuma huipentuu tiistaina Stadikalla. Bosniassa oli noin 50 suomalaisfania, Helsingissä heitä on Ranska-ottelussa täysin tupa: yli 30 000. Ei ole futis Suomessa vain kesäjuttu, vaikka joskus niin ajatellaankin. Tulee ihan älytön marraskuinen tiistai! Suomelle voi yltää lohkon kakkoseksi ja MM-jatkokarsintapaikkaan jopa tappiolla, mikäli Ukraina ei samaan aikaan voita Bosniaa.