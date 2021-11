"Tämä on meille mahdollisuus näyttää, kuinka hyvä maa Suomi on jalkapallossa".

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelaa tänään viimeistä edellisen ottelunsa MM-karsintojen lohkovaiheessa, kun vierasottelussa Zenicassa vastaan asettuu Bosnia-Hertsegovina. Ottelu alkaa kello 16 Suomen aikaa.

Lohkotilanne on kakkossijan eli jatkokarsintaan menon suhteen kihelmöivä. Ukrainalla on 9 pistettä ja ottelun vähemmän pelanneilla Suomella 8 ja Bosnia-Hertsegovinalla 7. Suomi kohtaa tiistaina päätöskierroksella Ranskan, joka mitä luultavimmin varmistaa lauantaina lohkovoiton ja suoran MM-lopputurnauspaikan ottelussa lohkojumbo Kazakstania vastaan. Bosnia pelaa tiistaina Ukrainaa vastaan.

Tasaisen tilanteen myötä panokset alkuillan peliin ovat melkoiset. Suomi tarvitsisi voittoa, jotta Ranskaa ei olisi pakko kaataa. Bosnia taas saisi voitolla mainiot lähtökohdat lohkopelinsä päättävään Ukraina-kohtaamiseen.

Suomen joukkueessa on mies toisensa jälkeen korostanut, että helppoa ei kymmentuhatpäisen bosnialaiskatsomon edessä tule olemaan. Huuhkajien tutut vahvuudet ovat kuitenkin jälleen ne, joihin luotetaan eli puolustuksen pitävyys ja vastustajan heikkoihin hetkiin iskeminen. Eikä vähäisimpänä se yksi viime vuosilta myös tuttu ase: usko omaan itseen ja omiin pelikavereihin.

– Joukkueessa on tosi hyvä henki. Tasainen peli tulee, mutta näen, että meillä on hyvät mahdollisuudet voittoon. Ja sitä lähdetään hakemaan, pitää vain uskoa omaan tekemiseen ja tulos näyttää taululla hyvältä (loppuvihellyksen soidessa), hyökkääjä Marcus Forss kuvailee koko porukan puolesta.

– Tämä on meille mahdollisuus näyttää, kuinka hyvä maa Suomi on jalkapallossa.

Astetta isompi saavutus vielä toiveissa

Voitto pitäisi siis yllä haavetta MM-lopputurnauksesta. Ja vaikka Huuhkajat toteuttikin sen ikuisen unelman arvoturnauksesta EM-kisapääsyn myötä, on MM-turnaus kuitenkin vielä jotain muuta. Isompaa. Sen tietää myös kolmansia MM-karsintojaan pelaava luottovahti ja kapteeni Lukas Hradecky. Jalkapalloa jo pienestä rakastanut mies.

– Kaikki on vielä auki. Ja se olisi vielä (EM:ää) isompi saavutus tältä jengiltä päästä MM-kisoihin, Hradecky sanoo.

– Minun ensimmäinen arvokisamuistoni on vuoden 1998 MM-kisoista. Oltiin koko kesän lomalla Slovakiassa ja muistan, kun katsoin isoisän kanssa kisoja. Ja pidin kirjaa, kuka pelaa ketäkin vastaan ja mitä pelejä on tulossa ja kaikkea, 31-vuotias Hradecky herkistyy vielä hymyssä suin muistelemaan reilun 23 vuoden taa.

Nyt ollaan, kolmatta kertaa Suomen MM-karsintahistoriassa, tilanteessa jossa MM-saumat säilyvät karsinnan päätökseen asti.

– Se on hienoa. Ja hienoa on myös se, että meiltä myös odotetaan sitä (MM-turnaukseen pääsyä). Asioita on tapahtunut, futiskulttuuri on kehittynyt, ei olla enää mikään sellainen ettei meiltä vaadita (oikein mitään), Hradecky miettii.

– Toivottavasti täältä tulee yksi hienoimmista suomalaisista maajoukkuetuloksista ja -kohokohdista.