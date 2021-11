YK varoitti ”todellisesta sodan riskistä” Bosniassa – Kalle, 33, lähti maahan uhkasta huolimatta

Bosniaan matkustanut Huuhkajien fani kertoo, ettei poliittinen kriisi ole näkynyt Sarajevon katukuvassa.

Huuhkajien fani Kalle Seppä (oik.) on matkustanut Bosniaan katsomaan MM-karsintaottelua.

Huuhkajien fanit saivat torstaina ilouutisen: he pääsevät sittenkin katsomaan suosikkiensa huipputärkeää MM-karsintaottelua Bosniaa vastaan Zenicassa.

Alun perin Bosnia oli ilmoittanut, ettei suomalaisilla katsojilla ole asiaa lauantain otteluun maan huonon koronatilanteen takia.

Bosnian tilanne on ollut tapetilla muutenkin kuin viruksen takia. Bosnian serbialueet ovat uhanneet irtautua alueen rauhansopimuksesta, mikä on nostattanut poliittisen kriisin. YK:n alkuviikon raportti varoitti, että sodan riski on alueella todellinen.

Helsinkiläinen Kalle Seppä matkusti jo tiistaina Sarajevoon, noin 60 kilometrin päähän ottelupaikkakunta Zenicasta.

– Silloin, kun varasin matkan, mitään ongelmia ei vielä ollut. Totta kai rupesin empimään tilanteen huononnuttua. Kun lentoja ei pystynyt perumaan, päätin kuitenkin lähteä. Olin myös kuullut paikallisilta tutuiltani Bosniasta, että mitään hätää ei ole, Seppä kertoi torstaina puhelimitse Sarajevosta.

Seppä sanoo oman rokotustilanteensa olevan kunnossa, minkä lisäksi hän huolehtii hygieniasta erityisen huolella. Hänen mukaansa poliittisesta levottomuudesta ei näy merkkejä kaduilla arjessa.

– Näin sivullisen silmin paikalliset ihmiset näyttävät elävän ihan normaalisti. Ja esimerkiksi kaupoissakaan ei ole nähtävissä sellaista hamstraamista kuin esimerkiksi Suomessa oli koronan alkuaikana. Tietysti asiat voivat vielä muuttua, Seppä sanoo.

Seppä, 33, on kiertänyt Huuhkajien vierasotteluita kahdeksan vuoden ajan. Hän näki mm. kesällä Suomen kaikki ottelut EM-kisoissa. Lauantain Bosnia-ottelu on hänen syksyn päämatkansa.

– Itselleni Huuhkajien seuraaminen on elämäntapa. Ehdoton tavoite on päästä paljon eri peleihin, Seppä sanoo.

Huuhkajien fani Kalle Seppä kävi tutustumassa Sarajevon olympiamuseoon.

Palloliiton mukaan lauantain otteluun on menossa noin 60 suomalaiskannattajaa. Seppä kertoi hankkineensa ottelulippunsa paikallisten kontaktiensa kautta.

Edes uhka siitä, että ottelu olisi jäänyt näkemättä, ei vaikuttanut Sepän matkapäätökseen.

– Ajattelin, että tulen tänne vaikka kaupunkilomalle, jos ei muuta. Ainakin nyt näyttää, että pääsen myös otteluun.

Suomella ei ole lauantaina varaa tappioon, jotta haaveet MM-jatkokarsintapaikasta pysyisivät elossa. Faneilta löytyy vahva luotto.

– Uskon voittoon aina loppuun asti. Suomi voittaa 2–0, ja Teemu Pukki tekee molemmat maalit, Seppä arvioi lauantaita.