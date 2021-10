Markku Kanervan tempaus voiton hetkellä herätti huomiota – nyt puhuu yllättävän hellyydenosoituksen kohde

Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva toimi kuin Ranskan maailmanmestarikapteeni Laurent Blanc aikanaan.

Huuhkajat otti tiistai-iltana elintärkeän MM-karsintavoiton Kazakstanista, ja ilo näkyi kauas päävalmentaja Markku Kanervan olemuksesta.

Loppuvihellyksen jälkeen ”Rive” Kanerva muiskautti lämpimän suudelman Huuhkajien pitkäaikaisen tiedottajan Timo Waldenin kaljuun päähän.

Tilanne näkyi selvästi Viaplayn ottelulähetyksessä, ja selostaja Ville Kuusinen tarttui ammattimiehenä kuvaan kiinni.

– Siellä jopa tiedottaja Timo Waldenin kaljua äityy Rive suutelemaan, koska onhan tämä riemukas voitto! Kuusinen selosti.

ILta-Sanomat tavoitti keskiviikkona muun Huuhkaja-ryhmän kanssa kotimaahan palanneen Waldenin, joka kertoi, että päävalmentajan pusu pääsi yllättämään.

– Menin vain onnittelemaan voitosta niin yhtäkkiä siinä lomskahti. Kyllä sitten nopeasti hiffasi, mistä on kysymys. Mikäs tässä, Walden sanoi.

Tapaus ei suinkaan ollut ainutkertainen. Kyse oli kaksikon omasta rituaalista, joka on voiton hetkellä toistunut useasti.

Timo Walden kuvattuna Huuhkajien tiedotustilaisuudessa elokuun lopussa.

Walden ja Kanerva pohtivat keskiviikkona lentokentällä, milloin suukottelu alkoi, mutta tarkkaa päivämäärää kaksikko ei keksinyt.

– Se varmaan alkoi jo ensimmäisen Kansojen liigan kauden aikaan (syksyllä 2018), Walden kertoi.

– Rive todennäköisesti katsoi, että minussa on samaa näköä Barthezin kanssa. Ei varmaan ulkonäöllisesti, mutta hiusmallin osalta.

Walden viittasi Ranskan maajoukkueen kapteenin Laurent Blancin ja maalivahti Fabian Barthezin kuuluisaan taikauskoon. Blanc tapasi pussata Barthezin kaljua päälakea ennen otteluita MM-kotikisoissa 1998. Ranska voitti tuolloin maailmanmestaruuden, joten topparin ja maalivahdin onnentaika selvästi toimi.

– Rivehän on vanha toppari. Se on Laurent Blanc, vaikka Arsenalin miehiä onkin, Walden sanoi.

Blanc edusti uransa päätösvuodet Arsenalin kovaa kilpailijaa Manchester Unitedia.

Ranskan kapteenilla Laurent Blancilla oli tapana suukotella maalivahti Fabien Bartezia kaljuun.

Kanerva ja Walden ovat vanhoja työtovereita. Kanerva liittyi Huuhkajien taustajoukkoihin ensi kerran vuonna 2005. Tuolloin Suomen alle 21-vuotiaiden päävalmentajana työskennelleestä Kanervasta tuli oman toimensa ohella osa Jyrki Heliskosken valmennustiimiä A-maajoukkueessa. Walden työskenteli jo Heliskosken aikana Huuhkajien tiedottajana.

Miltä tuntuu olla Kanervan suudelman kohteena?

– No sehän tuntuu ihan mielettömän hyvältä, koska se tarkoittaa sitä, että olemme voittaneet pelin! Walden vastasi.

Yleensä suukot tulevat melkein heti loppuvihellyksen jälkeen, jolloin fiilis on korkealla kaikin puolin. Pusuja on myös viime vuosina riittänyt, sillä Kanervan aika on ollut menestyksekästä.

– Ei me tätä kovin julkiseksi asiaksi ole koskaan ajateltu, mutta onhan kentän laidalla kameroita, Walden sanoi.

Apuvalmentaja Mika Nurmela (oik.) hymyili vieressä, kun päävalmentaja Markku Kanerva pussasi Timo Waldenin kaljua.

Kazakstan-ottelun jälkeisenä päivänä Huuhkajien tunnelmat olivat korkealla. Ukrainalle viime lauantaina kärsityn tappion jälkeen joukkue kokosi rivinsä nopeasti ja otti tärkeän voiton.

Lisäksi tiistaina Bosnia ja Ukraina pelasivat tasapelin, joten lohkotilanne näyttää Huuhkajien kannalta taas suotuisalta ennen marraskuussa pelattavia päätösotteluita.