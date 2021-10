Huuhkajatuomio: Huomasitko Markku Kanervan hellän eleen? Turkkilaisen tuomarin ratkaisu ihmetyttää

IS:n raati perkaa tuttuun tyyliinsä Huuhkajien MM-karsintaottelun annin.

Suomi voitti MM-karsinnoissa Kazakstanin vieraissa 2–0 Teemu Pukin tekemillä maaleilla. Pukki nousi samalla Suomen A-maajoukkueen kaikkien aikojen parhaaksi maalintekijäksi.

Hän on tehnyt Suomen paidassa 33 maalia. Jari Litmanen teki omalla huippu-urallaan 32 maalia.

Raadissa ovat tällä kerralla IS:n jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki sekä toimittajat Janne Oivio ja Janne Kosunen.

Marko Rajamäki

Puheenaihe

Pakkovoitto. Edellisen pelin tappio Ukrainaa vastaan loi selkeän asetelman tähän otteluun. Markku Kanervaa lainatakseni: tätä peliä ei missään nimessä saanut hävitä. Huuhkajat osoitti jälleen luonnetta ja otti ansaitun voiton. Marraskuussa on tulossa isot pelit Bosnia ja Hertsegovinaa sekä Ranskaa vastaan.

Punainen kortti

Ottelun turkkilaistuomarille Halis Özkahyalle. Joel Pohjanpalo sai kamppailutilanteessa selkeän päävamman, mutta erotuomari antoi pelin kuitenkin jatkua. Näihin tilanteisiin tulee reagoida välittömästi ja päästää huolto kentälle. Toivottavasti Pohjanpalo selviää pelkällä säikähdyksellä.

Tähti

Teemu Pukki. Huuhkajien ykköstykki teki maalinsa numerot 32 ja 33 maajoukkuepaidassa. Näillä lukemilla hän siirtyi tilastoissa Jari Litmasen edelle. Pelaajia ei kuitenkaan kannata lähteä vertaamaan keskenään liian paljon, koska heillä on erilaiset vahvuudet ja ominaisuudet. Upeita pelaajia molemmat.

Tyyli

Periksiantamaton tyyli voi kantaa pitkälle. Robert Ivanov ja Albin Granlund eivät ole pelanneet yhtään nuorten maaottelua, mutta molemmat aloittivat nyt MM-karsintaottelun. Yhteistä heille ovat on kova luonne ja periksiantamaton pelitapa. He ovat hienoja esimerkkejä nuorille suomalaisjunioreille.

Ilmiö

Uusien pelaajien sisäänajo. Huuhkajien valmennusryhmällä on haastava työ korvata puolustuksen Bermudan kolmio Arajuuri, Toivio ja Sparv. Tämä kolmikko on antanut Huuhkajille mahdollisuuden voittoon jo pitkään hävittämällä vastustajien tähtihyökkääjät ja pitämällä oman pään puhtaana yhdessä Lukas Hradeckyn kanssa.

Janne Oivio

Puheenaihe

(Maali)kuningas on kuollut, kauan eläköön uusi kunkku! Jari Litmanen on vihdoin syrjäytetty kaikkien aikojen maajoukkuetykkinä. Mikael Forssell ei siihen pystynyt, mutta Teemu Pukki onnistui. Se on aivan huikea käänne kun muistaa, millaisessa alennustilassa Pukki rämpi urallaan vielä muutama vuosi sitten.

Punainen kortti

Tuhlailu. Moitittavaa ei ole paljoa, mutta maalierolla voi vielä olla tässä lohkossa ratkaiseva merkitys. Pukki oli tutun viileä, mutta Robin Lod, Fredrik Jensen ja muutama muu huiski tekopaikoissa kuin teinipoika ensimmäistä kertaa unelmiensa naisen kanssa kaksin sohvalla. Kivaa oli, mutta paremminkin olisi voinut mennä.

Teemu Pukki oli ottelun juhlittu sankari.

Tähti

Glen Kamarasta on kasvanut kaikkea sitä, mitä muutaman vuoden takaisen upean debyytin jälkeen uskalsi haaveilla. Kazakstania vastaan hän oli kentällä joka puolella, ja aina oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Tehot eivät näy tilastoissa, mutta hän on Suomen tärkein yksittäinen pelaaja.

Tyyli

Rutiini. Suomen tasoero Kazakstaniin oli osapuilleen samaa luokkaa kuin Ukrainan laatuero Suomeen – kenties vielä suurempi. Suomi jaksoi jauhaa läpi vaikean avausjakson, ja kun kasakka-patoon tuli ensimmäinen murtuma, Huuhkajat meni siitä läpi nopeasti. Kazakstaniin kahdesti kompastunut Ukraina ei voi sanoa samaa.

Ilmiö

Uutta verta kehiin. Urho Nissilän mainiot maaotteluotteet jatkuivat kasakkojen kustannuksella. Puolustus ei joutunut paljoa tekemään, mutta Robert Ivanov hoiti vähät hommat hyvin. He ovat ansainneet uusia näyttöpaikkoja avauskokoonpanossa. On aika alkaa pistää vanhoja kaakkeja laitumelle.

Fredrik Jensenillä jäi kuti piippuun Kazakstanissa.

Janne Kosunen

Puheenaihe

Teemu Pukki vei kahdella maalillaan Suomen voittoon ja nosti samalla itsensä A-maajoukkueen kaikkien aikojen parhaaksi maalintekijäksi. 33 maalin Pukki on nyt yhden edellä Jari Litmasta. Pukki oli osunut A-maajoukkueessa edellisen kerran maaliskuussa. Riemunhuudon lisäksi kuului helpotuksen huokaus. Suomi sittenkin taistelee vielä kakkossijasta.

Punainen kortti

Joel Pohjanpalon loukkaantuminen. Kazakstanilainen tuli täysillä päin, ja suomalainen putosi ilkeän näköisesti kentän pintaan. Markku Kanervan mukaan Pohjanpalon ”nuppi” oli ok, mutta selkä ei kestänyt pakkolaskua. Erotuomari Halis Özkahya ei reagoinut vakavaan tilanteeseen niin nopeasti kuin olisi toivonut. Keltaisen sentään antoi.

Tähti

Ykköstähti Pukki käytiin jo läpi, joten mennään pienempiin IS-tähtiin. Urho Nissilä ponnahti syksyllä maajoukkueeseen Veikkausliigan KuPSista. Hän pelasi taas kuin olisi ollut Huuhkajissa ikänsä. Nur-Sultanin tekonurmi sopi tekniselle ja fiksulle pelaajalle mainiosti. Ihailtavan varmaa ja kypsää pelaamista Suomen pakkovoittotilanteessa.

Urho Nissilä (vas.) on tullut vahvasti A-maajoukkueeseen.

Tyyli

Markku Kanerva antoi heti ottelun jälkeen pusun mediapäällikkönsä Timo Waldenin päälaelle. Kyseessä on kehittyvä perinne, josta löytää yhteyden Ranskan takavuosien supertähtiin: toppari Laurent Blanc antoi aina pusun kaljun maalivahdin Fabien Barthezin päälaelle ennen otteluita. Seuraava huuhkajapusu taas marraskuussa?

Ilmiö

4–4–2. Kanerva palasi tuttuun ja pelaajien tykkäämään muodostelmaan, joka sopi tähän otteluun heikohkoa jengiä vastaan. Hyökkäyspeli loksahti kohdilleen reilun puolen tunnin jälkeen ja puolustuspeli toimi erinomaisesti. Tätä helpommalla maalivahti Lukas Hradecky harvoin pääsee. Bosniaa ja Ranskaa vastaan palattaneen 5–3–2:een.