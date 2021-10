Huuhkajien päävalmentajan Markku Kanervan nykyinen sopimus ulottuu ensi vuoden loppuun. Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti kommentoi myös lauantain Ukraina-ottelun kritisoituja järjestelyjä.

Palloliiton puheenjohtajan Ari Lahden mukaan Huuhkajien päävalmentajan Markku Kanervan nykyisen sopimuksen kesto ei riipu siitä, pääseekö Suomi Qatarin MM-lopputurnaukseen vai ei. Jalkapallon miesten MM-turnaus pelataan loppuvuodesta 2022.

– ”Rivellä” (Kanervalla) on sopimus, joka päättyy 31. joulukuuta 2022. Jostain syystä julkisuudessa on liikkunut väärääkin tietoa, Lahti kertoi maanantaina STT:lle.

Huuhkajien MM-karsintaurakka päättyy marraskuussa, mikäli joukkue jää karsintalohkossaan kahden parhaan ulkopuolelle. Lohkovoittaja etenee MM-kisoihin suoraan, ja kakkonen pääsee jatkokarsintoihin. Kaksi maata pääsee jatkokarsintoihin tosin myös Kansojen liigasta.

Huuhkajia odottaa ensi vuonna Kansojen liiga, jota pelataan kesä- ja syyskuussa. Lahden mukaan Kanervan mahdollisen jatkon pohtiminen on tällä tietoa ajankohtaista vasta ensi syksynä Kansojen liigan urakan päätyttyä.

– Varsinaiset EM-karsinnat alkavat keväällä 2023. Siihen liittyen joudumme miettimään ensi vuonna, jatkammeko Riven kanssa vai mitä tehdään. Asia ei ole tällä hetkellä ajankohtainen, Lahti sanoo.

Ari Lahti on Palloliiton puheenjohtaja.

Huuhkajien MM-lopputurnaushaave koki kovan kolauksen viime lauantaina, kun joukkue hävisi Olympiastadionilla Ukrainalle 1–2. Huuhkajat on D-karsintalohkossa neljäntenä kerättyään viidestä ottelustaan viisi pistettä. Joukkue kohtaa tiistaina Nur-Sultanissa Kazakstanin, joka on lohkojumbona.

– Kyllä tässä vielä toivo elää siitä, että pelaisimme MM-kisoissa. Selvää on, että Rive on lopputurnauksessa valmentajamme, jos niihin pääsemme. Jos emme pääse, Nations Leaguen (Kansojen liigan) jälkeen on oikea hetki miettiä tulevaa.

Lahden mukaan Huuhkajien karsintaurakassa on ollut "hyvää ja itse aiheutettua pettymystä".

– Varmaan viime vuosien menestyksemme antoi Ukraina-kotimatsiin tietyllä tapaa yltiöoptimistiset odotukset. Tosiasia on, että Ukraina on tilastojenkin valossa selkeästi parempi jalkapallomaa kuin Suomi.

– Kazakstanilta täytyy ottaa kolme pistettä, ja sitten huomio kiinnittyy Bosnia-vierasotteluun. Jos voitamme Kazakstanin ja Bosnian, olisimme kohtalaisen hyvässä tilanteessa riippuen vähän siitä, miten Ukraina pelaa Bosnian kanssa. Nyt on väärä hetki painaa leukaa rintaan.

Ukraina-ottelussa kritiikkiä keräsivät Olympiastadionin järjestelyt. Ruuhkia kertyi sisäänkäynneille, vessoille ja myyntipisteille. Ottelussa oli lähes 29 500 katsojaa.

– Päällimmäisenä mielessä on hieno tunnelma, mutta oli siellä puutteita. Palloliiton osalta meidän täytyy kiinnittää järjestysmiesten määrään lisää huomiota ja pyrkiä entisestään tiedottamaan terveysturvallisuusasioista. Ranska-peli on tulossa, ja sinnekin on tulossa paljon yleisöä, Lahti sanoi viitaten marraskuun otteluun.

Puheenjohtajan mukaan Ranska-peliin on myyty jo vajaat 18 000 lippua.