Huuhkajat käytännössä pakkovoiton edessä – Markku Kanerva vitsaili asemastaan

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa tiistaina MM-karsintaottelussa Kazakstanin.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue koki lauantaina Helsingissä kitkerän pettymyksen, kun MM-karsintaottelu Ukrainaa vastaan toi 1–2-tappion. MM-haaveiden osalta tulos oli takaisku, mutta lohkokärki Ranskan takana on yhä tasaista ja Huuhkajillakin on vielä saumansa.

– Vielä täällä sama päävalmentaja, ei ole vielä vaihdettu, Markku Kanerva esitteli itsensä Huuhkajien etätiedotustilaisuudessa istuttuaan kameran eteen Nur-Sultanissa, jossa Suomi kohtaa Kazakstanin tiistaina.

Kommenttia seurasi naurahdus, mutta painetta riittää tiistaihin. Lohkojumbo Kazakstan on voitettava, jotta Suomi uhkaa vielä Ukrainaa ja Bosnia-Hertsegovinaa taistossa MM-jatkokarsintapaikasta eli lohkon kakkossijasta.

– Vähän samassa tilanteessa on oltu aiemminkin, niin sanottu pakkovoitto ollut. Sanotaan niin, että missään nimessä tätä peliä ei saa hävitä, että saadaan edes teoriassa vielä saumat, Kanerva tietää.

– Se on ihan selvä, että Kazakstania vastaan on helpommin otettavissa pisteet kuin sitten (marraskuussa lohkon päätöspeleissä) Bosnia-Hertsegovinaa vastaan vieraissa tai Ranskaa vastaan kotona.

Ukraina-tappion jälkeinen puolitoista päivää on Kanervalla ja muulla valmennuksella kulunut, lähes 4 000 kilometrin matkan lisäksi, pähkäillessä tuota pakottavan voiton reseptiä. Syyskuussa Huuhkajille 0–1-tappioon Helsingissä taipunut Kazakstan on lohkossa voitotta ja pistää sekin varmasti kaiken peliin tiistaina.

– Meidän on mietittävä, miten saada palloa hallittua ja liikutettua heidän muotoaan. He puolustavat tosi kurinalaisesti, tiivis paketti. Se paketti on saatava liikkeelle ja löydettävä niitä välejä, joista murtautua, Kanerva miettii.

– Jos ei sitä maalia saada ja päästä johtoon, onko se sitten ryhmitysratkaisu tarvittaessa? Vai pelaajavaihdot, tai roolitusmuutokset? Näitä tässä on pohtinut.

Kysymyksiä, kysymyksiä. Niitä jäi tietysti osaltaan pelaajistollekin lauantaisesta Ukraina-kohtaamisesta.

– Päällimmäisenä on se, että tehtiin aika paljon helppoja virheitä. Sellaisiin ei ole varaa tuon tasoista vastustajaa vastaan. Ja hyökkäyspelaaminenkin tökki, ei päästy vaarallisiin paikkoihin ehkä ihan loppua lukuun ottamatta, kuvaili puolustaja Leo Väisänen.

– Tuntui, että meni vähän sellaiseksi seisomiseksi. Jotenkin varovaista. Ei oikein uskallettu, ehkä noista virheistä johtuen. Itseluottamus näytti menevän alaspäin. Ei hirveästi sellaista fiilistä, että nyt luodaan jotain, kun saadaan pallo.

HuuhkajISSA on aiemmin tuntunut riittävän itseluottamusta. Onko tämä vahvuus murenemassa, juuri kun MM-karsinnoissa astutaan kriittisille hetkille?

– Totta kai kaikki olivat pettyneitä pelin jälkeen. Oleellista on se, miten me pystymme kokoamaan itsemme tappion jälkeen. Siinä pelissä oli myös paljon hyviä elementtejä. Ja jos ajatellaan joukkueen itseluottamusta, kyllä se on, mitä tässä on aistinut, ihan vahvalla tasolla. Ja usko siihen, että me pärjätään tiistaina ja käytetään se sauma ottaa se lohkon kakkossija, Kanerva vakuutteli.

– Tämä joukkue on tässä matkan varrella osoittanut henkistä kanttia. Ja nyt se taas mitataan. Joukkue luottaa omaan tekemiseensä, ja olen varma, että se tuo tiistaina hyvän tuloksen.