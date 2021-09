Suomi jäi ”miljardin arvoisen” Ranskan jyrän alle – Markku Kanerva: ”Kiva, että tuli matsin jälkeen jotain hymyiltävää”

Suomi kärsi tiistai-iltana Lyonissa tappion Ranskalle, mutta muut tulokset käänsivät illan varovaisesti positiiviseksi.

Lyon

Suomalaisunelma viime marraskuisen Ranska-vierasvoiton toistamisesta jalkapallon miesten MM-karsinnoissa osoittautui liian vaikeaksi tehtäväksi. Kymmenen kuukauden takainen 2–0-voitto kääntyi tiistai-iltana Lyonissa 0–2-tappioksi.

Ranska haavoitti Suomea erityisesti nopeilla syöttökombinaatioilla rangaistusalueen lähellä. Tällaisista tilanteista saivat alkunsa myös molemmat Antoine Griezmannin tekemät maalit.

Avausjakson maalinsa Griezmann teki upealla ulkosyrjäkudilla, mutta toisen Suomen maalivahti Lukas Hradecky otti omaan piikkiinsä. Ranskalaisen veto pienestä kulmasta sujahti halvalla tavalla etukulmasta maaliin.

– Se menee meikäläisen piikkiin. Luulin, että se (Griezmann) pelaa taaksepäin, eikä kokeile nollakulmasta, mutta sieltä se laittoi. Valitettavasti Ranskalla oli 2–0-maalin jälkeen peli aika hyvin kontrollissa, Hradecky tuumi V Sportin tv-haastattelussa.

Hallitseva maailmanmestarimaa oli Suomelle liian kova pala purtavaksi, vaikka Suomi pystyikin pitämään palloa huomattavasti pidempiä jaksoja kuin esimerkiksi EM-lopputurnauksen puolustustaistelussa Belgiaa vastaan.

Ranska myllytti jo ensimmäisten kymmenen minuutin aikana kuoreensa vetäytynyttä Suomea vastaan viisi kulmapotkua, mutta nakkasi palloja Suomen rangaistusalueen sisälle tuloksetta. Suomen maalipaikkojen luonti jäi puolittaiseksi.

– Kun turpaan tulee, niin totta kai täytyy olla pettynyt. Toki tiedettiin, että Ranska on ennen kaikkea kotonaan kova joukkue, ja sen kovuuden he osoittivat. Jos ajatellaan, että heillä on miljardin arvoinen joukkue, niin se alkoi näkyä yksilötaitona. Fyysisyydessä oltiin askeleen jäljessä, Suomen päävalmentaja Markku Kanerva pohti V Sportille.

Kanervan aikakaudella Suomen maajoukkueen taikana on ollut, että joukkue saa erityisen usein suotuisia tuloksia niissä peleissä, joissa se ei itse pelaa. Tappiosta huolimatta Suomen MM-karsintatietä tasoitti Bosnia-Hertsegovinan ja Kazakstanin välinen 2–2-tasapeli.

Erityisesti Suomea on taistelussa lohkon kakkospaikasta avittamassa Kazakstan. Viime keskiviikkona Kazakstan ryösti Ukrainalta pisteen kuudennen lisäaikaminuutin maalilla. Tiistai-iltana Zenicassa Kazakstan nousi tasapeliin lisäajan viidennellä minuutilla.

– Kiva, että tuli matsin jälkeen jotain hymyiltävää. Tiedettiin, että maailmanmestarit vieraissa on tämän rupeaman vaikein peli. Mutta jatkossa pitää tietenkin napsia pisteitä itse, Kanerva sanoi tuloksen kuultuaan.

Ranska johtaa lohkoa 12 pisteellä. Suomella ja Ukrainalla on viisi pistettä, Bosnia-Hertsegovinalla ja Kazakstanilla molemmilla kolme. Bosnia-Hertsegovina ei ole voittanut näissä karsinnoissa vielä peliäkään.

Suomi jatkaa MM-karsintoja 9. lokakuuta kotiottelulla Ukrainaa vastaan. Tuosta pelistä on varmuudella sivussa Rasmus Schüller, jonka varoitustili täyttyi jo Ranska-ottelun kolmannella minuutilla. Lokakuussa Suomi kohtaa myös Kazakstanin vieraskentällä.