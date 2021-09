Huuhkajatuomio: Perus-Markku veti ässän hihastaan – yllättävä näpäytys tv-juontajalle oli sopivan tyly

Ilta-Sanomien Huuhkajatuomio purkaa Ranskan ja Suomen välisen MM-karsintaottelun tapahtumat, tähdet ja puheenaiheet.

Huuhkajat kärsi keskiviikkona 0–2-tappion Ranskalle jalkapallon MM-karsinnoissa. Maaleista vastasi Ranskan tähtihyökkääjä Antoine Griezmann.

Huuhkajatuomiossa ottelun merkittävimmät puheenaiheet niputtaa Ilta-Sanomien toimittajat Janne Kosunen ja Saku-Pekka Sundelin sekä Ilta-Sanomien jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki.

Janne Kosunen

Puheenaihe

Bird Wars. ”Lintujen sota”, Gallian kukko vastaan Pohjolan huuhkaja, oli meikäläisittäin masentavan yksipuolinen näytös. Ei ollut voima ”Luken” eli Lukas Hradeckyn kanssa, vaan kentän tehojedinä hääri Antoine Griezmann. Taitoero oli niin selkeä ranskalaisten hyväksi, ettei ottelusta jäänyt seliteltävää.

Punainen kortti

Tasoero. Sinivalkoisesti mietittynä: jos tästä ottelusta nyt ei uskaltanut toivoa tuloksellista jättipottia, niin nähtyä paremman haastamisen kuitenkin. Välillä näytti siltä kuin 11 suomalaista olisi pelannut 200x120 metrin kentällä. Pelaajien ja osa-alueiden väliset etäisyydet korostuivat terävää ja taitavaa Ranskaa vastaan.

Tähti

Karim Benzema. 33-vuotiaan hyökkääjän liikkuminen ja taidot säväyttivät. Hän pelasi erittäin vahvalla työmoraalilla aiheuttaen jatkuvasti ongelmia suomalaisille. Hänen yhteistyönsä Griezmannin kanssa oli omassa luokassaan. Ranskalaisten onneksi Benzema on palannut maajoukkueeseen pitkän tauon jälkeen.

Karim Benzema oli paha pideltävä. Hän syötti Antoine Griemannin ensimmäisen maalin.

Tyyli

Normaali on palaamassa? Lyonissa oli tv:n perusteella täydet katsomot ja hieno tunnelma. Suomi ei ole ranskalaisyleisön silmissä hurmaavimmasta ja kiinnostavimmasta päästä, mutta meteliä riitti. Syksy on muistuttanut, miten tärkeä osa yleisö on huippujalkapalloa.

Ilmiö

Muutokset. Suomella on käynnissä jonkinasteinen sukupolvenvaihdos. Viime vuosina dominoineet ykkösnimet eivät ole automaattisia valintoja avauskokoonpanoon. Päävalmentaja Markku Kanerva valitsee pelaajat päivän kunnon ja vastustajan mukaan. Niin se luonnon kiertokulku menee.

Saku-Pekka Sundelin

Puheenaihe

Onni Valakaria odotettiin, Urho Nissilä saatiin. Veikkausliigaa Kuopion Palloseurassa pelaava paluumuuttaja ei jäänyt harmittelemaan, kun yritys Belgiassa ei onnistunut. Nissilä on Suomessa noussut uudelle tasolle. Ennakkoluuloton esitys Ranskaa vastaan enteilee sitä, että hänelle voi aueta uusi mahdollisuus muualla kuin Veikkausliigassa.

Maajoukkuetulokas Urho Nissilä erottui edukseen Ranskaa vastaan.

Punainen kortti

Ranska on hallitseva maailmanmestari ja sen materiaali on hurja. Suomen puolustuspelaaminen ei silti onnistunut tällä kertaa. Kotijoukkue olisi hyvin voinut latoa useampiakin maaleja, pahasti Huuhkajien puolustus sahattiin ja pilkottiin toistuvasti palasiksi.

Tähti

Kentällä oli kaksi pelaajaa aivan eri tasolla kuin muut. Karim Benzeman vire tiedetään, hän on kokonaisvaltainen kärki. Antoine Griezmannia ei tunnistanut samaksi pelaajaksi kuin Barcelonasta, josta hän kesällä lähti. Ranskan ykköskukon rooli sopii Griezmannille, Kataloniassa hän jäi Lionel Messin varjoon.

Tyyli

Markku Kanerva tunnetaan kivana ja joviaalina miehenä, ja sellainen hän toden totta onkin. Vaan osaa Kanervakin yllättää. Kun V Sportin juontaja Tuomas Tahvanainen kysyi, miksei Onni Valakari ole avauksessa, Kanerva vastasi sopivan tylysti, että koska Urho Nissilä on. Louis van Gaalin arroganssiin on vielä toki matkaa.

Ilmiö

Tämä ei ole kritiikki Nikolai Alhoa, Jere Urosta tai Jukka Raitalaa kohtaan, mutta missä ovat heille haastajat? Wing back eli kolmen topparin systeemin laitapelaajien rooli korostuu nykyjalkapallossa koko ajan enemmän ja enemmän. Muille pelipaikoille löytyy koko ajan uusia kykyjä, mutta wing backeja Suomi ei tunnu tuottavan.

Marko Rajamäki

Puheenaihe

Ranska johti MM-karsintalohkoa D jo ennen peliä. Hallitsevan mestarin pelaaminen oli kuitenkin takkuillut. Viime viikon kaksi 1-1-tasapeliä Bosnia-Hertsegovinaa ja Ukrainaa ei jättänyt vaihtoehtoja kotijoukkueelle. Tämä peli piti voittaa. Ranska otti pakkovoiton erinomaisella pelillä.

Punainen kortti

Ottelun tuomarille Aytekinille. Pelin lopussa Teemu Pukin kaatamisesta olisi voinut antaa rangaistuspotkun. Pilkku olisi antanut pienen toivonkipinän jopa ottelun tasoituksesta Suomen leiriin. Ottelun voitti kuitenkin täysin ansaitusti Ranska.

Tähti

Antoine Griezmann näytti jälleen maailmanluokan osaamista. Hän pelasi loistavasti yhteen Karim Benzeman kanssa ja teki kaksi todella hienoa maalia. Hyvä joukkuepuolustaminen ei riitä, kun vastassa on pelaaja, joka pystyy suorituksillaan luomaan maalipaikkoja tyhjästä.

Antoine Griezmann oli ykköstähti, kaksi maalia takasivat Ranskalle voiton Huuhkajista.

Tyyli

Kannattajat tuovat tunnelmaa ja väriä stadioneille. Katsomot ovat Euroopassa täynnä ja ihmiset nauttivat peleistä myös livenä. Ennen ottelua Marseljeesia laulettiin täydellä sydämellä. Vastaavaa halutaan nähdä lokakuussa myös Suomen ja Ukrainan pelissä Olympiastadionilla.

Ilmiö

Rohkeat pelaajavalinnat. Veikkausliigasta voi nousta Huuhkajien aloituskokoonpanoon myös MM-karsintaotteluun. Daniel O’Shaughnessyn valintaa ei voida enää pitää yllätyksenä, mutta Urho Nissilän valinta oli rohkea ja hyvä päätös valmennukselta.