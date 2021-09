Presidentti Niinistö on Ranskassa vierailulla – harmittelee, ettei pääse Huuhkajien MM-karsintapeliin: ”Niin lähellä, mutta kaukana”

Työvelvollisuudet estävät Sauli Niinistöä seuraamasta Huuhkajien ottelua paikan päällä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on parhaillaan Ranskassa – samoin kuin Suomen jalkapallon A-maajoukkue. Huuhkajat valmistautuu illan kiihkeään MM-karsintaotteluun hallitsevaa maailmanmestaria Ranskaa vastaan, Niinistö on tapaamassa Ranskan kollegaansa Emmanuel Macronia.

Joku voisi päätellä, että kovana urheilumiehenä tunnettu ja Suomen Palloliiton puheenjohtajana marraskuusta 2009 kevääseen 2012 eli presidentiksi valitsemiseensa asti toiminut Niinistö olisi ajoittanut valtiovierailunsa niin, että pääsisi kannustamaan Huuhkajia.

Tällä kertaa työvelvollisuudet ja valtion etu eivät kuitenkaan mahdollista Niinistölle ottelun seuraamista paikan päällä. Niinistö kertoi Twitterissä, ettei pääse paikalle tiistaina illalla Lyonissa pelattavaan otteluun.

Asia tuli ilmi, kun tunnettu tv-kasvo Kaj Kunnas arvuutteli, olisivatko Niinistö ja Macron mahdollisesti menossa yhdessä illan otteluun.

– Kaj, niin lähellä mutta silti kaukana. En pääse paikan päälle Lyoniin. Eiköhän Huuhkajat hoida matsin viime vuoden malliin, Niinistö ennusti.

Suomi voitti viime marraskuussa Ranskan Pariisissa pelatussa harjoitusmaaottelussa maalein 2–0. Vastaava tulos maistuisi Huuhkajille nytkin.

Ranska johtaa Euroopan karsintaryhmää D kerättyään viidestä ottelusta yhdeksän pistettä. Suomella on kasassa kolmesta ottelusta viisi pistettä. Ukrainalla on niin ikään kasassa viisi pistettä, jotka se on saavuttanut pelaamalla harvinaisesti viisi tasapeliä.