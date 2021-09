Siirtohuhuissa pyörineellä Glen Kamaralla ”täysi fokus” Rangersissa – Lukas Hradecky heitti oivan huomautuksen Kamarasta ja Ranskan supertähdistä

Glen Kamaralla on tiedossa hikinen iltapuhde Ranskan supertähtiä vastaan.

Suomen jalkapallomaajoukkueen ja Skotlannin liigan Rangersin keskikenttätaituri Glen Kamara oli kesän mittaan tiiviisti siirtohuhujen kohteena, kun eri tiedotusvälineissä pyöriteltiin muun muassa lähtöä Englannin Valioliigaan. Lopulta Kamara, 25, ei ainakaan tässä siirtoikkunassa Glasgow’sta poistunut, ja mies vakuuttaa keskittyvänsä nyt täysillä Rangersiin.

– Jonkinlaista kiinnostusta on ollut eri liigoista, sen tiedän, mutta täysi fokukseni on Rangersissa, enkä juuri keskittynyt muuhun. Jos jotain olisi tapahtunut, sitten olisi tapahtunut. Mutta ei tapahtunut, ja fokus on Rangersissa ja odotan tätä kautta innolla, Kamara totesi maajoukkueen etätiedotustilaisuudessa Lyonissa, jossa Suomi kohtaa tiistaina Ranskan MM-karsintaottelussa.

Kamaran nykyinen sopimus Rangersin kanssa ulottuu kesään 2023, mutta jatkopaperista on puhuttu.

– Keskusteluja on käyty ja käydään, mutta sen enempää en oikeastaan voi sanoa. Katsotaan, mitä tapahtuu, Kamara sanoi.

Juuri nyt tuo fokus on sitten täysin maajoukkueessa. Lauantaisen Kazakstan-ottelun pelikiellon takia sivusta seurannut Kamara palannee Huuhkajien keskikentälle ja kova iltapuhde on tiedossa esimerkiksi Paul Pogbaa tai N’Golo Kantea vastaan.

– Haluat pelata hyvin jokaisessa pelissä, oli vastassa sitten kuka tahansa. Totta kai maailman parhaita pelaajia vastaan haluaa pärjätä hyvin, mutta odotan kyllä jok’ikistä peliä yhtä innolla. Toivottavasti tiistaina pelaamme hyvin heitä vastaan ja saamme hyvän tuloksen, Kamara mietti.

Etätapaamisessa Kamaran vierellä istunut maalivahti Lukas Hradecky herkesi tuon kuultuaan huomauttamaan, kuinka Pogballa, Kantella tai muilla olisi ennemminkin ”kunnia” pelata Kamaraa vastaan eikä toisin päin.

– Älkää kuunnelko häntä, Kamara nauroi virnuileva Hradecky vierellään.

