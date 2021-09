Huuhkajatuomio: Tässä on Suomen seuraava Iso Tähti! Entä mikä olikaan ”ärsyttävän tyylikästä”?

IS:n Futistuomio purkaa Suomen ja Kazakstanin välisen MM-karsintaottelun tapahtumat, tähdet ja puheenaiheet.

Huuhkajat otti avausvoittonsa kuluvissa MM-karsinnoissa. Lauantaina Olympiastadionilla kaatui Kazakstan Joel Pohjanpalon puskumaalilla 1–0.

IS:n raadissa asiantuntija Marko Rajamäki sekä toimittajat Janne Kosunen ja Olli Kivioja.

Marko Rajamäki

Puheenaihe

Pakkovoitto. Suomen karsintalohko on ollut ennakoitua tasaisempi. Etenkin Kazakstanin kaksi tasapeliä Ukrainaa vastaan on tehnyt lohkosta mielenkiintoisen. Päävalmentaja Markku Kanervaa lainatakseni, jos kisoihin halutaan, tästä pelistä pitikin ottaa kolme pistettä.

Punainen kortti

Aluehallintovirastolle. Kaikki ymmärtävät, että heillä on haastava tehtävä. Päätöksiä kuitenkin tarvitaan, ja ne pitää tehdä nopealla aikataululla. Tiedämme myös, että jalkapallo on vain yksi pieni osa isoa kokonaisuutta. Jatkossa Pohjoiskaarre on saatava täyteen, ja uusitulle Olympiastadionille tarvitaan lisää väkeä aina, kun Huuhkajat pelaa.

Pohjoiskaarre piti tutusti ääntä.

Tähti

Anteeksi Joel Pohjanpalo, mutta valinta on tänään Onni Valakari. Tyylikäs vasenjalkainen hyökkäävä keskikenttäpelaaja oli Huuhkajien päivän tähti. Super-Onni on myös esimerkki Suomen kaikille nuorille pelaajille, jotka ovat valmiita tekemään töitä. Onni ei ole aina ollut ikäryhmänsä paras pelaaja, mutta periksiantamaton luonne on nostanut hänet Huuhkajiin. Tämä poika on meidän seuraava Iso Tähti!

Tyyli

Avoimuus. Markku Kanerva puhui juuri ennen ottelun alkua varsin avoimesti, millaisella pelisuunnitelmalla otteluun lähdetään. Vastaavanlainen päävalmentajan avoimuus ei ole ollut kovinkaan yleistä, mutta mielestäni tästä pitää tehdä vakiintunut tapa. Taas Kanerva menee muita edellä.

Ilmiö

Isot pelimäärät. Maaotteluille varattu aikataulu on syyskuussa tiukka. Suomi pelaa kolme peliä seitsemän päivän sisään. Kazakstan-peliin Suomi pääsi kuitenkin isolla edulla, koska vastustaja pelasi intensiivisen pelin Ukrainaa vastaan vain kaksi päivää aiemmin. Suomi pelasi samana päivä harjoituspelin Walesia vastaan. Siinä pelissä käytettiin kuitenkin eri pelaajia kuin Kazakstania vastaan. Tämä etu myös näkyi kentällä.

Janne Kosunen

Puheenaihe

Mitä tämä voitto Kazakstanista tarkoittaa? No ainakin sitä, että Huuhkajat taistelee edelleen MM-karsintalohkon jatkopaikasta. Vain lohkovoittaja etenee varmasti kisoihin. Ykkössijan saavuttaminen on vaikeaa, kun edestä löytyy Ranska, mutta taistelu kakkossijasta ja jatkokarsintapaikasta elää. Suomen pitääkin voittaa Kazakstanin kaltaiset jalkapallomaat kotonaan, jos arvokisoihin aiotaan mennä.

Punainen kortti

Menikö Kazakstanin valmistautuminen ihan putkeen? Päävalmentaja Talgat Baisufinov sanoi tulkin välityksellä yllättyneensä Suomen suunnanmuutospelin toimivuudesta. Siis mitä? Sehän on ollut pitkään yksi Suomen tavaramerkeistä. Sympatiabojot Kazakstanille kuitenkin sitkeästä venymisestä. Aiheutti Suomelle kovan iltapäivän.

Tähti

Onni Valakarin ennakkoluulottomuus ja pelirohkeus vakuuttivat. Kaikki viimeiset ratkaisut eivät menneet aivan nappiin, mutta vastuun, kokemuksen ja yhteisymmärryksen kasvaessa tämä pelaaja vain parantaa. Valakari oli Suomen täysin uusi-ilmeisen keskikentän näkyvin pelaaja. Hän muuten onnistui viime marraskuussa maalinteossa Ranskaa vastaan, ja Huuhkajathan kohtaa seuraavaksi Ranskan...

Onni Valakari oli mainiolla pelipäällä.

Tyyli

Lukas Hradeckyn viininpunainen peliasu oli jopa ärsyttävän tyylikäs. Väri toi mieleen arvokkaan salongin verhoineen. Mielessä vilahti myös Portugali, mutta ei mennä ”Lucas Hrades”-linjalle. Värissä oli voimaa kuten asun kantajassaankin. Melkein majesteetillinen kokonaisuus. Hradecky pääsi itse ottelussa suht vähällä toisin kuin virkaveljensä Igor Shatskiy kentän toisessa päädyssä vihreissä vetimissään.

Lukas Hradeckyn päivän väri oli viininpunainen.

Ilmiö

Kotiyleisö. Olympiastadionilla oli vain vähän päälle 10 000 katsojaa, mutta tunnelma oli huipussaan. Etenkin fanipääty Pohjoiskaarre lauloi ja kannusti todella kiitettävästi. Yleisö ei turhautunut missään vaiheessa vaan huusi Huuhkajia eteenpäin. ”Oli huikeaa, kun 10 000 kuulosti paljon enemmältä”, huuhkajapakki Jere Uronenkin kiitteli.

Olli Kivioja

Puheenaihe

D-lohkon tilanne on kimurantti – ja sekös Suomelle kelpaa. EM-karsinnoissa Armenia napsi Huuhkajien avuksi pisteitä niin Bosnialta kuin Kreikaltakin, ja näiden karsintojen alussa Kazakstan on esittänyt täydellisesti samaa roolia. Se rokotti Ukrainalta kahdella tasapelillä yhteensä neljä pojoa, ja Huuhkajat tarrasi lauantain voitolla ainakin hetkellisesti kiinni lohkon kakkospaikkaan.

Punainen kortti

Glen Kamara oli pelikiellossa, mutta Huuhkajat osoitti pystyvänsä luomaan – ainakin Kazakstanin tasoista joukkuetta vastaan – tarvittavan määrän maalipaikkoja myös ilman keskikentän ykkösmoottoriaan. Robert Taylor, Rasmus Schüller ja etenkin Onni Valakari suoriutuivat keskikentällä mallikkaasti.

Robert Taylorin taiteilua.

Tähti

Onni Valakari kiitti saamastaan vastuusta ja oli äärimmäisen terävä ja ennakkoluuloton heti alusta alkaen. Pafosin hyökkääjä oli avauspuoliajalla lähes poikkeuksetta mukana Suomen vaarallisimmissa hyökkäyksissä, haki aktiivisesti laukauksia ja haastoi Kazakstanin puolustajia. Kemia Teemu Pukin kanssa pelasi silmiähivelevästi, ja se lupaa hyvää myös tulevaa ajatellen.

Tyyli

Joel Pohjanpalon voittomaali oli uskomaton taidonnäyte maalinteon taidosta. Täydellisen harkittu osuma lennätti pallon Pohjanpalosta katsottuna takaviistoon, maalin oikeaan yläkulmaan ja juuri Kazakstanin veskarin Shatskiyn käsien ulottumattomiin. Se oli juuri niitä erikoislaatuisia tähtihetkiä, joista Suomen kaltainen vähämaalisia otteluita tahkoava joukkue elää.

Ilmiö

Huuhkajat on tiukassa paikassa äärimmäisen viileä jalkapallojoukkue. Käytännössä katsoen pakkovoiton edessä kotijoukkue ei hätääntynyt, vaikka helpottavaa maalia ei avauspuoliajalla kuulunut. Toisella jaksolla Suomi laittoi hetkeksi ison vaihteen silmään, ja Kazakstan jäi seisomaan kuin nalli kalliolle. Muutaman minuutin rynnäkkö, johtomaali, ja perään malliesimerkki ottelun tappamisesta. Kliinistä ja kaunista.