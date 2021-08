Huuhkajilla on edessä hurja urakka – Markku Kanervalta rehellinen arvio: ”Jopa epäinhimillinen”

Huuhkajat kohtaa lyhyen ajan sisällä Walesin sekä MM-karsinnoissa Kazakstanin ja Ranskan.

Helsinki

Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva myöntää, että kesän EM-urakka oli "aika raskas", mutta nyt akut on ladattu ja analyysit tehty. Syytäkin on, sillä miesten jalkapallomaajoukkueella on edessään kolmen ottelun tiukka rypistys.

Joukkue kohtaa A-maaottelussa Walesin ensi viikon keskiviikkona ja MM-karsinnoissa Kazakstanin saman viikon lauantaina. Sen jälkeen Huuhkajat suuntaa Lyoniin, jossa vastaan tulee MM-karsinnoissa Ranska 7. syyskuuta.

– On hyvä, että saamme pelata myös maaottelun. Rupeama on tiivis ja jopa epäinhimillinen, seitsemään päivään kolme peliä, Kanerva sanoi tiistaina joukkueen julkistustilaisuudessa Helsingissä.

Kanervan miehistössä on pitkä lista maajoukkueen viime vuosien runkopelaajia, mutta myös muutamia tuoreita kasvoja. Jälkimmäisiin kuuluvat KuPSin Urho Nissilä, 25, norjalaisen Lilleströmin Kaan Kairinen, 22, hollantilaisen Emmenin Jasin Assehnoun, 22, ja hiljattain HJK:hon siirtynyt Santeri Hostikka, 23.

Laitahyökkääjä Hostikan A-maaottelusaldo näyttää nollaa, mutta hän on ollut jo aiemmin Huuhkajien matkassa. Keskikenttäpelaaja Nissilä on debytantti A-maajoukkueessa.

– Hänellä on hyvät tehot liigassa, kuusi maalia ja kuusi syöttöä. Europeleissä hän on pelannut hyvin, vaikka valitettavasti oli Union Berliniä vastaan pelikiellossa, Kanerva sanoi Nissilän valinnasta.

Myös keskikenttäpelaaja Kairisen seurajoukkuenäytöt ovat vahvat.

– Hän oli nostamassa Lilleströmiä pääsarjaan, jossa joukkue on kärkikahinoissa. Olen seurannut häntä jo pidemmän aikaa tarkkaan, Kanerva sanoi.

Kaikkia haluamiaan pelaajia Kanerva ei joukkueeseensa saanut, sillä Robin Lod ja Lassi Lappalainen ovat loukkaantumisten takia sivussa.

Tutuista maajoukkuekasvoista Joni Kauko ei mahtunut ryhmään. Kanerva perusteli Intian liigaan siirtyneen Kaukon puuttumista tämän vähäisellä pelituntumalla. Ilman kutsua jäi myös muun muassa Juhani Ojala.

Huuhkajat on aloittanut MM-karsinnat kotitasapelillä Bosnia-Hertsegovinaa ja vierastasapelillä Ukrainaa vastaan. Hallitseva maailmanmestari Ranska on kerännyt kolmesta ottelustaan seitsemän pistettä. Kazakstanin saldona on kahdesta kamppailusta yksi piste.

Huuhkajien avainpelaajista Glen Kamara huilaa Kazakstan-kamppailun pelikiellon takia. Suomen pelaajaryhmässä on vain kaksi maalivahtia: Lukas Hradecky ja Jesse Joronen. Kanervan mukaan joukkuetta täydennetään yhdellä maalivahdilla.

– Yritämme toistaa vuosi sitten tekemämme ihmeen eli kaataa Ranskan vieraskentällä. Panokset ovat nyt isommat. Se on ihan varmaa, ettei Ranska aliarvioi meitä, Kanerva sanoi viitaten viime marraskuun harjoituspelin voittoon.

Palloliiton mukaan syyskuun kotiotteluihin pyritään ottamaan 5 000–9 500 katsojaa, jos se on koronarajoitusten takia mahdollista. Suomi isännöi Walesia ja Kazakstania Olympiastadionilla.