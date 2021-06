Suomen EM-ottelut keräsivät huiman miljoonayleisön Ylellä – uusi palvelu osoittautui menestykseksi

Huuhkajien kiinnostus nousi televisiokatsojamäärien perusteella EM-kisoissa aivan uusiin sfääreihin.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen ottelut EM-kisojen alkulohkossa vetivät suomalaisia runsain mitoin television ääreen.

Eniten katsojia oli kisat Suomessa välittäneen Ylen mukaan Huuhkajien dramaattisella avausottelulla Tanskaa vastaan. Se tavoitti jopa 2,3 miljoonaa tv-katsojaa.

Maanantain myöhäisillassa pelattu Belgia-ottelu tavoitti kaksi miljoonaa television katsojaa. Keskimäärin ottelua seurasi 1,4 miljoonaa katsojaa, joka on Suomen EM-kisaottelujen korkein lukema.

Jokainen Huuhkajien kolmesta lohko-ottelusta sai miljoonayleisön. Tanskan ja Belgian lisäksi Suomi kohtasi Venäjän, jolloin ottelua seurasi keskimäärin 1,2 miljoonaa tv-katsojaa.

Yle Urheilun päällikkö Joose Palonen iloitsee, että Huuhkajien kiinnostus ponnisti aivan uudelle tasolle.

– Voi sanoa, että kiinnostus nousi niin kovalle tasolle, että sitä voi verrata jääkiekon MM-kisojen ratkaisupeleihin tai Linnan juhliin. Jalkapallo harppasi laajemman yleisön tietoisuuteen, Palonen sanoo.

– On tärkeää, että on juttuja, joita iso osa suomalaisista saa kokea yhtä aikaa. Sellaisia ei kuitenkaan nykyään hirveästi ole. Tämä osoitti jälleen, että urheilu kiinnostaa ja yhdistää suomalaisia.

Television lisäksi Yle osallisti suomalaisia verkkosivuillaan ja Yle-sovelluksessa. Ylen digitaalisessa kisakatsomossa otteluja pystyi jännittämään uudenlaisen hetki hetkeltä -seurannan ja chatin avulla.

– Uudistuneissa verkkopalveluissa Huuhkajien peli oli ns. pääkuvana ja samalla pystyi osallistumaan chattiin ja seuraamaan päivityksiä muun muassa stadionilla paikalla olleelta toimittajalta ja muista kisakatsomoista. Tarkoituksena oli rikastaa katsojakokemusta, myös korona-ajan olot huomioiden, Palonen kertoo.

Digitaalinen kisakatsomo osoittautui menestykseksi. Suomen pelien aikana chatissa kävi keskimäärin 108 000 käyttäjää. Suurin kävijäpiikki oli maanantaisessa Suomi–Belgia-ottelussa, jossa vieraili enimmillään 84 000 yhtäaikaista kävijää. Kolmen Suomen ottelun aikana chat-viestejä oli julkaistu yhteensä yli 10 000.

Palonen allekirjoittaa, että digitaalisessa kisakatsomossa näkyy suosiotaan alati kasvattava nuorison Twitch-kulttuuri.

Twitch, joka on verkkokauppa Amazonin omistama, reaaliaikaiseen suoratoistoon keskittynyt palvelu, antaa kenelle tahansa mahdollisuuden näyttää suorana netissä esimerkiksi tietokonepelaamistaan. Ideana on yhdistää pelaajia ympäri maailman antamalla heidän lähettää ja katsoa reaaliaikaista videokuvaa ja keskustella samalla toistensa kanssa.

Maailmanlaajuisesti Twitchissä on vuonna 2021 ollut keskimäärin noin kolme miljoonaa samanaikaista katsojaa kerrallaan.

Onko myös Ylen EM-kisalähetyksien chateissä ollut korostuneesti nuorempaa väkeä?

– On selkeästi. Voi sanoa, että meidän chatissä on näkynyt samantyyppisiä piirteitä kuin Twitchissä, eli heitetään omia kommentteja ja seurataan muita vapaamuotoisesti. Karkeasti voi sanoa, että nuorison juttu, kun taas vanhemmat seuraavat lineaarisesta televisiosta. Chatissä näkyy, että nuorempi väki on tottunut tämän tyyppiseen seuraamiseen, Palonen pohtii.