Ruotsalaiselta asiantuntijalta tunteikas vuodatus Huuhkajien taistelusta – nosti esiin Suomen ”pitkän jalkapallohelvetin”

Vaikka se oli kivuliasta, Suomi tanssi läpi trooppisen illan Pietarissa, hehkutti Aftonbladetin toimittaja kolumnissaan.

Vaikka Huuhkajat hävisi jalkapallon EM-kisoissa viimeisen lohko-ottelunsa maailmanrankingin ykköselle Belgialle 0–2, saa Suomi suurta sympatiaa länsinaapurista.

Aftonbladetin toimittaja Erik Niva kirjoitti kolumnin siitä, mitä näki Pietarissa ja kuinka suomalainen jalkapallo otti täysin uuden askeleen.

Hänen mielestään Suomen jalkapallon historiassa ei aiemmin ole mietitty hävitäänkö vai ei – vaan enemmänkin sitä, miten hävitään.

Maanantai oli Suomen jalkapallohistorian suurin päivä, heidän oma MM-finaalinsa, kuten Niva muotoilee.

Niin kauan kuin tilanne pysyi maalittomana, Suomi oli yllättämässä kaikki ja tekemässä yli satavuotisen jalkapallohistoriansa suurinta tekoa. Kaikki marginaalitkin vaikuttivat olevan Suomen puolella, kun Romelu Lukakun maali hylättiin varpaankynnen verran paitsiona.

Lopulta muurit murtuivat. Ensin Belgia teki maalin kulmapotkusta, ja sitten voimanpesä Lukaku pommitti loppulukemat 2–0.

Niva hehkuttaa Suomen puolustustaistelua, jota hän vertaa Ruotsin 0–0-tasapeliin Espanjaa vastaan Sevillassa. Suomi oli Nivan mukaan selvästi terävämpi kuin Ruotsi alkulohkon avausottelussaan, jolloin Ruotsi ei edes yrittänyt hyökätä.

Suomi oli 20 minuutin päässä jättipaukusta.

– Kivuliasta? Todellakin. Silti, ei juuri mitään. On paljon pahempaa pelata karsinnoissa tasapeli Andorran kanssa kuin kärsiä tappio arvoturnauksen ratkaisupelissä Belgialle, Niva kaivelee osuvasti esimerkin Suomen jalkapallohistoriasta.

Yhtä lailla kunnioitusta läpi EM-kisojen herättivät Suomen kannattajat. Niva kuvailee, että Pietarissa oli kaksi kertaa enemmän suomalaisfaneja kuin oli ruotsalaisia Ruotsin kohdatessa Slovakian, ja suomalaiset lauloivat kolme kertaa kovempaa.

Puoli tuntia Belgia-ottelun loppuvihellyksen jälkeen suomalaispelaajat palasivat kentälle vielä kerran kiittämään fanejaan, jotka jatkoivat laulujaan, vaikka kello oli yli puolenyön.

– Etu siinä, että on tarponut läpi pitkän jalkapallohelvetin, on sen tarjoama näkökulma: kyky erottaa pettymys pettymyksestä, Niva kirjoittaa.

– Ja yhdessä joukkue sekä kannattajat tanssivat vielä yhden tanssin. Kerta toisensa jälkeen he laulavat yhdessä, kuinka ihana Suomi on. On trooppinen yö Pietarissa – ja suomalainen jalkapallo on nähnyt paljon pahempia aikoja.