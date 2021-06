Helteisessä EM-trillerissä ei juomataukoja herunut – Joona Toivio ihmeissään: ”Tuomari sanoi saaneensa ohjeet”

Huuhkajat vetäytyi majapaikkaansa Repinoon odottamaan EM-kisojen kohtaloaan. Toive jatkopaikasta elää enää hentoisesti.

Pietari

Suomi hävisi EM-kisoissa alkulohkon viimeisen ottelunsa Belgialle 0–2 sijoittui lohkokolmoseksi.

Se olisi varmistanut tasapelillä jatkopaikan, mutta nyt se joutuu odottamaan kohtaloaan seuraamalla sivusta muiden lohkojen otteluita tiistaina ja keskiviikkona.

Kisojen kuudesta lohkokolmosesta neljä parasta pääsee jatkopeleihin. Huuhkajien toivo on ohut. Jatkopaikka vaatii muista yhä kesken olevista lohkoista todella suotuisia tuloksia.

– Tuntuu vähän oudolta. En ihan hirveästi katso fudista normaalisti, mutta nyt tulee katsottua. Veikkaan, että jännittää enemmän kuin omat pelit kentällä, toppari Joona Toivio sanoi puku päällään mutta hikisenä.

Huuhkajien hotellissa Repinossa on yhteinen vapaa-ajan tila, josta löytyvät mukavat sohvat ja iso skriini.

– Nyt laitetaan kaikki sormet, varpaat, jalat ja hiukset ristiin ja toivotaan parasta.

Lue lisää: Huuhkajien hentoinen unelma elää keskiviikkoon – näin Suomen kohtalo selviää

Pelipäivä ja -ilta olivat Pietarissa maanantaina todella kuumat. Silti virallisia ylimääräisiä juomataukoja ei herunut.

– Kysyin asiasta tuomarilta (saksalainen Felix Brych). Hän sanoi saaneensa ohjeet, että +32 on se raja ”cooling brakelle” (juomatauko). Nyt oli 29. Sanoin, että come on, me olemme Suomesta: ei meillä ole tällaisia kelejä. Meillä pitäisi olla +20:ssa cooling break, Toivio sanoi pienen pieni hymynkare suunpielessään.

Suomen puolustus joutui koville Belgiaa vastaan. Tässä palloa lähimpänä Rasmus Schüller.

Suomalaisten pukukopissa vallitsi Belgia-tappion jälkeen syvä hiljaisuus.

– Oli aika kaikkensa antanut fiilis kopissa. Kaikista näki, että häviö harmittaa, puolustaja kertoi.

Belgia vyörytti peliä kohti Suomen maalia pitkään. Vaikka Belgia oli joukkueista selkeästi parempi, sen avausmaali syntyi onnettaren avustuksella. Thomas Vermaelen pukkasi pallon tolppaan, josta se kimposi maalivahti Lukas Hradeckyn käteen ja siitä maaliin.

– Taisteltiin ja annettiin kaikkemme. 76 minuuttia pidettiin nolla. Tasapeli olisi ollut meille hyvä tulos, Toivio sanoi.

Romelu Lukaku tykitti Belgian toisen osuman alle kymmenen minuuttia myöhemmin.

Suomi voitti EM-kisojen avausottelussaan Tanskan 1–0 ja hävisi toisen ottelunsa Venäjälle 0–1. Belgia-ottelu oli peleistä vaikein.

– Itseäni harmittaa eniten Venäjä-peli. Siinä olisi ollut enemmän otettavissa. Me kaikki saamme kuitenkin olla ylpeitä taistelutahdostamme ja peli-ilmeestämme, puolustaja sanoi.

Suomen ainakin toistaiseksi ainoan maalin kuluvissa EM-kisoissa tehnyt hyökkääjä Joel Pohjanpalo urakoi Teemu Pukin kanssa kärjessä varsin pienin mahdollisuuksin kovan Belgian puristuksessa. Suomi ei päässyt rakentamaan hyökkäyksiään kunnolla.

– Olen pettynyt ja ylpeä. Pettynyt siitä, että hävisimme ja ylpeä siitä, miten koko joukkueemme on suoriutunut turnauksen ajan. Nyt täytyy katsoa, mitä parin seuraavan päivän aikana tapahtuu (muissa alkulohkoissa), Pohjanpalo sanoi.

Joel Pohjanpalo ei saanut tilaa belgialaispuolustajien keskellä.

Pohjanpalokin oli jo käynyt suihkussa saapuessaan lehdistön eteen, mutta valui edelleen hikeä. Hän istui median edessä paidan ylänapit auki.

– Juteltiin bundesliigatuomarinkin kanssa, että kentällä oli aika kuuma. Sen näki belgialaisista ja sen näki meistä. Kisoissa on aina lämmin, kun pelataan kesällä. Tilanne on kaikille joukkueille sama, päättyneellä seurakaudella Union Berliniä edustanut Pohjanpalo sanoi.

Lue lisää: Huomasitko tätä tv-kuvissa? Vähäpukeinen nainen ryntäsi pettyneiden Huuhkajien keskelle – tempaus päättyi tylysti

Lue lisää: Huuhkajatuomio: Isojen poikien realismi löi kovaa päin kasvoja – venäläisfanien törkeä reaktio Pietarissa kummastutti

Lue lisää: Nyt odotellaan! Huuhkajien varma jatkopaikka ei jäänyt senteistä kiinni

Lue lisää: Asiantuntija lataa: Teemu Pukin ja Tim Sparvin keskenkuntoisuus näkyi karusti – parhaasta EM-huuhkajasta ei pienintäkään epäselvyyttä

Lue lisää: Katso tästä EM-kisojen koko otteluohjelma sekä tulokset!