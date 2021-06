Markku Kanervalta rehellistä puhetta Huuhkajien kisarupeamasta – laukoi kiitosten keskellä tärkeitä totuuksia: "Me ei olla sillä tasolla vielä"

Markku Kanerva kiitteli joukkuettaan vuolaasti. Hän myös muistutti, että paljon töitä on yhä edessä.

Pietari

Markku Kanerva oli silmin nähden väsynyt, kun hän saapui median tentattavaksi Suomen ja Belgian välisen EM-ottelun jälkeen.

Miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja oli juuri joutunut todistamaan omiensa 0–2-tappiota. Samalla jatkohaaveet EM-kisoissa jäivät roikkumaan erittäin ohuen langan varaan.

Elämänlanka EM-kisoissa on ohut, mutta Kanerva ei luonnollisestikaan nostanut käsiä pystyyn.

– Kolmossija tässä lohkossa on kova saavutus. Iso unelma jatkopaikasta, siihen on olemassa vielä pieni sauma. Vähän tyhjä olo tässä on. Nämä ovat olleet ikimuistoisia pelejä. Näitä osaa arvostaa sitten vähän myöhemmin.

Pitkä kisarupeama ja kaksi peräkkäistä tappiota näkyivät ja kuuluivat 57-vuotiaasta. Hän halusi ottaa kisarupeamasta ymmärrettävästi parhaat puolet esiin.

– Olemme pettyneitä, mutta olen ylpeä työmoraalista, mitä pelaajat esittivät. He tekivät kovaa töitä ylivoimaista vastustajaa vastaan. Tsemppasimme hyvin mukana. Meillä oli vähän epäonnea takaiskumaalissa, mutta kyllähän Belgia oli parempi, Kanerva arvioi ja sanoi perään, että paremmalla tuurilla tasapelitulos olisi voitu saada.

Tasapelitilanne oli tulostaululla aina 74. minuuttin saakka. Tuolloin konkaritoppari Thomas Vermaelen pääsi puskemaan vapaasti, ja pallo kimposi Lukas Hradeckyn kädestä omaan maaliin.

Tasapeli olisi tiennyt Suomelle suoraa jatkopaikkaa, kun Tanska ryöpytti Venäjää samalla.

Se karkasi, ja Suomi jäi maalierovertailun varaan. Kanervan mukaan merkittävän mausteen ottelun loppupuolelle antoi se, että Tanskan ja Venäjän kohtaamisessa tilanne muuttui alvariinsa.

Avausmaalissa Lukas Hradecky ei aivan onnistunut pitämään palloa maaliviivan toisella puolella.

– Meillä oli koko ajan hyvää tietoa siitä, missä mennään. Kun Tanska johti 2–1 niin olimme tilanteessa, jossa oli satsattava hyökkäykseen. Sitten tilanne alkoi muuttua nopeasti, ja mietimme taas, että mikä merkitys päästetyillä maaleilla oli. Lähdimme hakemaan maalia.

Romelu Lukakun ampuma Belgian toinen maali harmitti Kanervaa erityisesti, koska se tuli tilanteesta, jonka Suomi ”tiesi tasan tarkkaan”.

Paraskaan valmistautuminen ei aina riitä. Kentällä ei jäänyt epäselväksi, kumpi joukkueista oli maailmanrankingin ykkönen ja kumpi 50:n toisella puolella.

Avausjaksolla Suomi pelasi parhaimmillaan oikeinkin mallikkaasti, mutta maalipaikat jäivät vähiin.

– Maailman huippumaita vastaan tässä pelataan. Me ei olla sillä tasolla vielä. Jos pelaajien markkina-arvot alkavat huidella samalla tasolla kuin vastustajalla, niin sitten odotukset ja vaatimukset ovat samanlaisia. Pitää olla realisti. Siksi meidän hyökkäyspelaaminen rakentuu pelaajien vahvuuksien varaan.

Markku Kanerva kiitti vuolaasti kannattajien tukea.

Kanerva löysi siitä selvän kehityskohteen jatkoa ajatellen. Seuraava askel on kehittää hyökkäyspelaamista niin, että tekopaikkoja tulee nyt nähtyä enemmän. Se vaatii kuitenkin kovia valintoja.

– Kokonaisuus, mikä meidän rakenne on, se on aina pelaaja jostain pois. Meidän kivijalka on ollut puolustuspeli. Jos lähdemme 4–3–3:lla tai jollain muulla, se on yksi pelaaja pois puolustuksesta. Se voi koitua kohtaloksi isoja vastaan. Se, että pidetään oma pää puhtaana tai päästetään mahdollisimman vähän maaleja, antaa meille mahdollisuuden. Parannettavaa varmasti on.

Kanerva harmitteli, että ”unforced erroreja”, siis henkilökohtaisia virheitä, sattui liian kanssa. Se on seurausta osin myös siitä kovasta paineesta, jonka alla Suomi joutui otteluissa pelaamaan.

Järjestelypuolella Kanerva yllättyi melkoisesti siitä, että hellepeliin odotettuja juomataukoja ollut.

– Oli helteiset olot. Ihmettelin, miksi taukoja ei ollut. En tiedä, mikä raja on, mutta 30 asteessa täällä huiteli. Sama se on tietysti molemmille (joukkueille). Selvää on, että pelaajille tuli paljon kuormitusta. Totta kai mietimme etukäteen, kenellä saattaa piiputtaa.

Tim Sparv jätti kentän aplodien saattelemana. Hän myös kiitti faneja.

Kapteeni Tim Sparvin tilanne oli tiedossa, ja kaikkensa antanut kapteeni vaihdettiin jo 59. minuutilla. Isompi yllätys oli jälleen mainiosti pelanneen Jere Urosen jalan kramppaaminen. Nikolai Alho debytoi arvokisoissa 70. minuutilla Urosen sijaisena.

Kanerva kertoi tarkkailleensa pelaajien kuntoa pelin aikana ja kysyneensä sopivilla hetkillä kentän puolelta jaksamista. Valmentaja ylisti hyökkääjiensä työmoraalia, vaikka Joel Pohjanpalo ja Teemu Pukki jäivät toista ottelua peräjälkeen maaleitta.

Suomen pelitavassa on muitakin vastuita.

– Kärjet ylipäätään tekivät tässä turnauksessa ensiarvoisen kovaa työtä puolustussuuntaan. Me tarvitsemme kaikkia kymmentä kenttäpelaajaa plus maalivahtia onnistuneeseen puolustuspeliin. Nämä pelaajat ovat niin taitavia, että emme voi jättää 2–3 pelaajaa puolustusvelvoitteiden ulkopuolelle. Pelaajat ovat omaksuneet sen hyvin.

Suomen joukkue jää yhä majapaikkaansa Repinoon toistaiseksi jännittämään muiden ottelujen tuloksia ja mahdollista jatkopaikkaa. Suunnitelmat selviävät, kun joukkueen kohtalo varmistuu.