Belgiassa ei säästellä: Ex-hyökkääjä latoi armotonta tekstiä Suomesta – "Hymyilevä jätti" sai kaikista rumimman arvion

Entinen Belgian maajoukkuehyökkääjä ei Suomelle mahdollisuuksia anna.

Belgian päävalmentaja Roberto Martinez lupasi, ettei maailmanrankingin ykkösmaa aio aliarvioida Suomea. Belgia ja Huuhkajat kohtaavat maanantai-iltana kello 22 jalkapallon EM-kisoissa B-lohkon päätöskierroksella.

– Vastassa on hyvä joukkue. He ovat vahvoja puolustamaan, Suomi on päästänyt vain yhden maalin EM-kisoissa pelaamiensa 180 minuutin aikana. Meidän on syytä varoa heidän vastaiskujaan ja heidän kahta vaarallista hyökkääjäänsä (Teemu Pukkia ja Joel Pohjanpaloa), Martinez muun muassa sanoi.

Lue lisää: Belgian valmentaja varoittaa Suomesta – nämä ovat Huuhkajien vahvuudet Roberto Martinezin silmissä

Entinen Belgian maajoukkueen hyökkääjä Gert Verheyen, 50, sen sijaan haukkui Suomen joukkueen ennakossaan melko lailla maanrakoon.

Hänen mielestään Suomen joukkueen ei pitäisi olla kummoinen hidaste Belgian tähdille.

– Kuten Islanti aiemmin, Suomen joukkue saa sympatiaa. Kuitenkin, pelillisesti heillä ei ole helppoa. Heidän taktiikkansa on lähettää pallo mahdollisimman nopeasti kahdelle hyökkääjälle. Ongelma on, että heidän taktiikkansa on 5-3-2, joten he joutuvat hyökkäämään alivoimaisina. Lisäksi olen nähnyt Suomelta liikaa huonoja syöttöjä, Verheyen sanoi Het Nieuwsbladille Voetbalkrant-sivuston mukaan.

Lue lisää: Kommentti: Teemu Pukilta kysyttiin 2017 asiaa, joka ei tulisi enää mieleenkään – yksi kommentti paljastaa, että Suomi on jo EM-kisojen voittaja

Erityisen paljon rapaa 50 maaottelua 1994–2002 pelannut Verheyen antoi Suomen puolustukselle.

– Suomi ei pysty pitämään palloa tarpeeksi pitkään. Pallolliset heikkoudet näkyvät etenkin puolustuslinjassa. Pallollisena 33-vuotias Joona Toivio ja Daniel O’Shaugnessy ovat erittäin heikkoja. 33-vuotias Paulus Arajuuri näyttää puskutraktorilta, ja hän kääntyy kuin puskutraktori. Jos laitat painetta heidän puolustukselleen, he menettävät pallon, Verheyen meuhkasi.

Lue lisää: Huuhkajien historian suurin peli lähestyy – millä tuloksilla Suomi menee jatkoon? IS selvitti kaikki vaihtoehdot

Suomen puolustuksella riittää kiirettä Kevin De Bruynen ja muiden Belgian supertähtien kanssa.

Suomen ja Belgian ottelu alkaa kello 22. Samaan aikaan toisessa B-lohkon päätöspelissä kohtaavat Tanska ja Venäjä.

Belgia on varmistanut jatkopaikkansa, Suomelle mahdollisia ovat edelleen kaikki lohkon sijoitukset 1–4.