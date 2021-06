Huuhkajia uhkaa Pietarissa hirmuinen hellepätsi: ”Ilma ei pääse juurikaan kiertämään”

Pietarin lämpötilan ennustetaan nousevan maanantain aikana 33 asteeseen, mutta iltapäivällä saattaa tulla viilentäviä ukkoskuuroja. Stadionin tarkkaa lämpötilaa kello 22.00 ei osaa ennustaa vielä kukaan.

Pietari

Pietarin Gazprom-areenan mainossivuilla hehkutetaan, että stadionilla on aina ”miellyttävä lämpötila” kesät ja talvet areenan avattavan ja suljettavan kattorakenteen ansiosta.

Tosiasia kuitenkin on, että Pietarin yllä parhaillaan oleva poikkeuksellinen helle heijastuu myös maanantai-illan EM-otteluun jossa Huuhkajat kohtaa Belgian kello 22.00 alkaen.

Suomen palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande kertoi IS:lle kuulleensa arvion, että stadionilla saattaisi olla 28 asteen lämpötila vielä siinä vaiheessa, kun Huuhkajien EM-peli alkaa. Casagrande löysi kuitenkin asiasta heti myönteisen puolen.

– On selvää, että siellä on illalla todella kuuma, mutta onneksi peli ei ala kello 16 tai 19, jolloin olisi vielä lämpimämpi. Ilma ei kattilassa juurikaan pääse kiertämään, mutta iltakymmeneltä helpottaa kuitenkin jo jonkin verran, Casagrande sanoi.

Uefan sääntöjen mukaan sekä pelin ensimmäisellä että toisella osiolla voidaan pitää juomatauko, mikäli olosuhteet sitä edellyttävät. Casagranden mukaan lopullinen päätös juomatauosta tehdään yleensä hieman ennen pelin alkamista, kun kentän todelliset olosuhteet selviävät verryttelyn aikana.

– Juomatauko voidaan pitää siinä jossain 22 minuutin kohdalla ja toinen tauko niin ikään toisen jakson puolivälissä.

Casagranden mukaan Huuhkajat ottavat helteen huomioon kuitenkin jo päivän mittaan valmistautuessaan illan h-hetkeen.

– Helle on iso asia, ja siihen pitää varautua tosi tarkkaan, että on tankattu oikealla tavalla riittävästi ravintoa, suolaa ja nesteitä iltaa varten. Kannattajienkin kannattaa muistaa sama asia, sillä tässä on kaikilla vielä pitkä päivä ennen iltaa, Casagrande muistutti.

Casagranden mukaan helle ei ole kuitenkaan pelaajille sinänsä mikään poikkeustilanne.

– Monet pelaajat ovat tottuneet omissa seurajoukkueissaan siihen, että kelit voivat olla todella kuumat. Mutta totta kai lämpötila on silti yksi asia, joka tulee vaikuttamaan peliin.

Pietarin sääennuste maanantaille kertoo, että iltapäivällä kaupunkiin odotetaan 33 asteen lämpötilaa, mutta iltaa kohti sää viilenee hieman. Kello 22.00 aikoihin lämpötila saattaa olla kuitenkin yhä noin 27–28 astetta.

Oman jännitysmomenttinsa iltaan tuovat mahdolliset ukkoset ja sadekuurot, joita on niin ikään ennustettu maanantaille. Sopivasti kohdalle sattuessaan ukkossade saattaisi raikastaa hieman myös Gazprom-areenan ilmaa.

Mikäli sateet ja pilvet sattuisivat suotuisasti, Pietarin lämpötila voisi joidenkin ennusteiden mukaan pudota iltakymmeneksi vain 25 asteeseen tai mahdollisesti jopa niinkin alas kuin 20 asteeseen.

Venäjän hätätilaministeriö antoi maanantaille säävaroituksen, sillä poikkeuksellinen helleaalto voi purkautua äkillisinä ukkospuuskina ja paikoittain runsainakin sateina.

– 21. kesäkuuta Pietarissa on epänormaalin kuuma säätila. Lämpötila on 7–10 astetta kuumempi kuin ajankohdan normaali keskiarvo, joten päivän lämpötila nousee korkeimmillaan 32–34 plusasteeseen. Iltapäivällä voi tulla paikoittain pieniä ajoittaisia sateita, ukkosta ja jopa ukkosmyrskyä, jolloin tuulen voimakkuus voi nousta 14 metriin sekunnissa, hätätilaministeriön Pietarin-osasto varoitti sunnuntai-iltana.

Pietarin sääennusteet vaihtelevat suuresti maanantai-illan suhteen. Pelin aikana lämpötila on todennäköisimmin 24–28 esteen vaiheilla. Joissakin ennusteissa illaksi on luvattu vain 20 asteen lämpötilaa, mikäli sateet ja pilvet sattuisivat sopivasti kohdalle.

Casagranden mukaan pieni sade olisi tervetullut ennen iltaa.

– Kyllähän se vähän raikastaisi, jos niin kävisi.

Gazprom-areenan sijainti on Pietarissa kesähelteitä ajatellen myös siinä mielessä hyvä, että heti stadionin nurkilta alkaa Suomenlahti. Vaikka lämpötila keskikaupungilla on tulikuuma, Ristisaaren päädyssä lämpötila on meren ansiosta hieman maltillisempi.

Pietarin EM-kisojen lehdistöedustaja Aleksei Rozhkov kertoi IS:lle, että Gazprom-areenan lämpötilan uskotaan olevan illalla kello 22 jo siedettävissä rajoissa sekä pelaajien että katsojien kannalta.

– Illaksi viilenee, mutta hieman tukalaa siellä silti varmaan on. Pelaajille voidaan järjestää juomatauko ja katsojilla on myös mahdollisuus nauttia virvokkeita, Rozhkov sanoi.

Rozhkov ei ryhtynyt antamaan mitään ennustetta stadionin sisälämpötilasta pelin alkuhetkeä varten, sillä sitä ei tiedä vielä kukaan. Stadionin katto on koko ajan auki, joten sisälämpötila ei tule poikkeamaan kovin paljon ulkolämpötilasta, mutta mitään kasvihuonetunnelmaa ei pitäisi silti syntyä.